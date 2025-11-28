Language
    कौन है कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में शामिल बंधुमान सिंह सेखों? अगस्त में कनाडा से भागकर आ गया था भारत

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में हथियार सप्लायर बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया है। सेखों ने हमलावरों को हथियार और वाहन मुहैया कराए थे। वह गोल्डी ढिल्लों गैंग का हैंडलर माना जा रहा है। सेखों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर तीन बार फायरिंग की गई थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर हुई फायरिंग में अहम भूमिका निभाने वाले बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार, सेखों ने हमलावरों को हथियार और वाहन उपलब्ध कराए थे। हालांकि वह खुद फायरिंग में शामिल नहीं था, लेकिन पूरी योजना में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

    कैसे शक के दायरे में आया सेखों?

    कनाडा की पुलिस ने हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी की पहचान की, जिसके बाद सेखों पर संदेह गहराया। वाहन के ट्रेस होने के बाद वह अगस्त में कनाडा छोड़कर भारत आ गया था।

    इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक हथियार तस्करी गिरोह को पकड़ा। पूछताछ में सदस्यों ने बताया कि उन्होंने लुधियाना में सेखों को हथियार सप्लाई किए थे। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने सेखों को गिरफ्तार किया।

    सेखों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

    पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि सेखों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से चीन निर्मित PX-3 पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद किए।

    दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, सेखों पहली बार 2019 में वर्क वीजा पर कनाडा गया था। वहां नौकरी करने के दौरान वह कुछ उग्रवादियों के संपर्क में आया और कुछ मामलों में जेल भी गया। जेल में ही उसकी कई गैंगों से नजदीकियां बढ़ीं।

    डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि पुराने Arms Supply केस में भी उसका नाम सामने आया था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वह कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है और कई फायरिंग एवं वसूली मामलों में शामिल रहा है।

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें सेखों कनाडा की बर्फीली जगह पर शॉटगन से लगातार फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है।

    गोल्डी ढिल्लों गैंग से भी है कनेक्शन

    सेखों को भारत-कनाडा में फैले गोल्डी ढिल्लों गैंग का हैंडलर माना जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की साजिश कैसे तैयार हुई और किन लोगों की इसमें भूमिका रही।

    कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर तीन बार हमला

    ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में जुलाई में खुले ‘कैप्स कैफे’ पर तीन बार फायरिंग की गई।

    • पहली घटना: 10 जुलाई
    • दूसरी घटना: 7 अगस्त
    • तीसरी घटना: 16 अक्टूबर
    इंस्टाग्राम पर सेखों के खासे फॉओअर्स

    इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर का नाम कुंवर बंधुमान सिंह सेखों हैं। जहां उसके 6754 फॉलोअर्स हैं। अपने इंस्टाग्राम पर वह हथियारों के साथ फोटो और रील्स पोस्ट करता है।

    (एनडीटीवी के इनपुट के आधार पर)

