कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर दिल्ली में गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल बरामद
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर बंधु मान सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार किया, जो कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने के मामले में शामिल था। गोल्डी ढिल्लों गैंग के सदस्य बंधु मान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर बंधु मान सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। बताया गया कि बंधु मान के कनाडा से दिल्ली लौटते ही उसे दबोच लिया गया।
पुलिस के अनुसार, वह गोल्डी ढिल्लों गैंग का एक बड़ा क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।
पुलिस के अनुसार, बंधु मान के बारे में बताया जाता है कि वह विदेश में बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल लोगों को टारगेट करके कई एक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल है। जांच में पता चला कि बंधु मान ढिल्लों के नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था और पॉपुलर आर्टिस्ट के रेस्टोरेंट को डराने-धमकाने के लिए टारगेट करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी खास इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस मिले हैं। साजिश में उसकी भूमिका और विदेशी ऑपरेटिव्स के साथ उसके लिंक्स की आगे जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि और साजिश करने वालों की पहचान करने और भारत और विदेश में गैंग की एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
(एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
