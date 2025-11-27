चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मामले में नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने फाइल की 1,077 पेज की चार्जशीट
दिल्ली में चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 1077 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें विस्तृत जांच और सबूत शामिल हैं। चार्जशीट में पीड़ितों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य दर्ज हैं। यह मामला अदालत में विचारधीन है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पटियाला हाउस ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1,077 पेज की डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की है। चैतन्यानंद पर इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न, महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना, झूठे सबूत देना और क्रिमिनल धमकी देने का आरोप है। चार्जशीट 43 गवाहों के बयानों और टेक्निकल सबूतों पर आधारित है।
चार्जशीट में तीन और महिलाओं, भावना कपिल, श्वेता और काजल कपिल के भी नाम हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों पर चैतन्यानंद की मांगें मानने के लिए दबाव डाला। एक और आरोपी, हरीश सिंह कपकोटी पर एक गवाह के पिता को धमकाने और चैतन्यानंद को भागने में मदद करने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद को 28 सितंबर को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और वह अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। संस्थान चलाने वाले धार्मिक संगठन की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ ₹20 करोड़ के फंड की हेराफेरी का मामला भी दर्ज किया गया है।
