चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मामले में नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने फाइल की 1,077 पेज की चार्जशीट 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व मैनेजर चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पटियाला हाउस ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1,077 पेज की डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की है। चैतन्यानंद पर इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न, महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना, झूठे सबूत देना और क्रिमिनल धमकी देने का आरोप है। चार्जशीट 43 गवाहों के बयानों और टेक्निकल सबूतों पर आधारित है।

चार्जशीट में तीन और महिलाओं, भावना कपिल, श्वेता और काजल कपिल के भी नाम हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों पर चैतन्यानंद की मांगें मानने के लिए दबाव डाला। एक और आरोपी, हरीश सिंह कपकोटी पर एक गवाह के पिता को धमकाने और चैतन्यानंद को भागने में मदद करने का आरोप है।