    JNU में विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जारी, इस तारीख तक नहीं लगेगी कोई लेट फीस

    By Lokesh Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:39 AM (IST)

    जेएनयू में विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए पंजीकरण 12 जनवरी से शुरू होगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में विंटर सेमेस्टर 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एकेडमिक सेशन को समय पर और आसानी से शुरू करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी जारी की है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफिस द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, विंटर सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी से शुरू होगा।

    सर्कुलर के अनुसार, इस बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से फिजिकल मोड में होगा। सभी स्टूडेंट्स को 12 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 17 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर लेट फीस लगेगी। स्टूडेंट्स के पास 30 जनवरी तक कोर्स जोड़ने या हटाने का ऑप्शन होगा, जिसके बाद कोई और बदलाव करने की इजाज़त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के समय ट्यूशन फीस के साथ हॉस्टल, मेस और बाकी सभी बकाया फीस जमा करनी होगी।

    हालांकि, स्टूडेंट्स को राहत देते हुए, हॉस्टल फीस फिलहाल पुराने रेट पर ही ली जाएगी। इसके अलावा, एकेडमिक ईयर 2021-22 और उसके बाद एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ABC/APAR ID अनिवार्य कर दिया गया है। JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स से अपील की है कि वे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समय पर पूरा करें ताकि विंटर सेमेस्टर 2026 की क्लासेस बिना किसी रुकावट के शुरू हो सकें।