JNU छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी, एक नवंबर को जीबीएम और दो को होगी प्रेजिडेंशियल डिबेट
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव 2025-26 के लिए मतदान 4 नवंबर को होगा। चुनाव समिति ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र मिलेंगे और 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल होंगे। 28 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। 29 से 31 अक्टूबर तक जीबीएम होगी और 2 नवंबर को प्रेजिडेंशियल डिबेट होगी। मतगणना 4 नवंबर को होगी और परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) चुनाव 2025-26 के लिए मतदान चार नवंबर को होंगे। चुनाव समिति की ओर से छात्रसंघ चुनावों को लेकर संभावित शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
शेड्यूल के मुताबिक 25 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र जारी होंगे। वहीं 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सुबह 9:30 से शाम पांच बजे तक छात्र नामांकन कर सकेंगे।
इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध नामांकनों की सूची जारी कर दी जाएगी। दोपहर दो से पांच बजे तक नामांकन वापसी का मौका मिलेगा और इसी दिन शाम सात बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। आठ बजे उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता होगी।
चुनाव को लेकर संभावित शेड्यूल जारी होने के बाद सभी दलों कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर तक स्कूल जनरल बाडी मीटिंग (जीबीएम) की जाएगी। एक नवंबर को विश्वविद्यालय की जीबीएम होगी और दो नवंबर को शाम आठ बजे से प्रेजिडेंशियल डिबेट की जाएगी।
इसमें सभी प्रत्याशी अपने मुद्दे रखेंगे। इसके बाद चार नवंबर को सुबह नौ से शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसमें विश्वविद्यालय के सभी छात्र मतदान करेंगे। इसी दिन रात नौ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी।
चुनाव समिति की ओर से छह नवंबर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव समिति की ओर से सभी को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में कोई भी नया नाम जोड़ने या संशोधन के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले प्रक्रिया पूरी की जाए।
