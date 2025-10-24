JNU छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी, एक नवंबर को जीबीएम और दो को होगी प्रेजिडेंशियल डिबेट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) चुनाव 2025-26 के लिए मतदान चार नवंबर को होंगे। चुनाव समिति की ओर से छात्रसंघ चुनावों को लेकर संभावित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 25 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर दो से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र जारी होंगे। वहीं 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सुबह 9:30 से शाम पांच बजे तक छात्र नामांकन कर सकेंगे।

इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध नामांकनों की सूची जारी कर दी जाएगी। दोपहर दो से पांच बजे तक नामांकन वापसी का मौका मिलेगा और इसी दिन शाम सात बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। आठ बजे उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता होगी।

चुनाव को लेकर संभावित शेड्यूल जारी होने के बाद सभी दलों कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक 29 से 31 अक्टूबर तक स्कूल जनरल बाडी मीटिंग (जीबीएम) की जाएगी। एक नवंबर को विश्वविद्यालय की जीबीएम होगी और दो नवंबर को शाम आठ बजे से प्रेजिडेंशियल डिबेट की जाएगी।