    जेएनयूएसयू अध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार, बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने का संगीन आरोप

    By Amit Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष आइशी घोष समेत छह छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन पर संसद मार्ग पर प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, छात्रों ने कानून का उल्लंघन किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अन्य छात्रों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

    प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नेल्सन मंडेला मार्ग पर यातायात बाधित करने, बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करने के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिए गए 28 छात्रों में से छह को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है।

    गिरफ्तार होने वाले छात्रों में जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा, महासचिव मुन्तेहा फातिमा समेत मणिकांत पटेल, ब्रिति कार और सौर्य मजूमदार हैं। वहीं, शेष 22 छात्रों को चिकित्सीय परीक्षण के बाद उनके प्रोफेसर को सौंप दिया गया है।

    दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक अध्यक्ष समेत छह पर बीएनएस की धारा 221, 121(2), 132 व 3(5) के तहत एफआइआर दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई।

    जानकारी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शनिवार शाम चुनाव प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने वसंत कुंज नाॅर्थ थाने के घेराव का आह्वान किया था। शाम करीब छह बजे छात्र-छात्राओं समेत करीब 70 से 80 लोग जेएनयू के पश्चिमी गेट पर जुटे।

    इस मार्च को रोकने के लिए नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर बैरिकेड लगाए गए थे। बार-बार समझाने के बावजूद छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगे। छात्रों को नियंत्रित करने के दौरान छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जेएनयूएससू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव समेत 28 छात्र-छात्राओं को हिरासत में लिया था।

