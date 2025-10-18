जेएनयूएसयू चुनाव में अनियमितता का आरोप, नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग; आंदोलन करेगा एबीवीपी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई जनरल बाडी मीटिंग (जीबीएम) के दौरान जेएनयूएसयू अध्यक्ष और वामदलों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों ने कई अवसरों पर विरोध जताया, पर उनकी सुनी ही नहीं गई। आरोप है कि स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज की जीबीएम की बैठक के दौरान काफी अराजकता का माहौल रहा। वहीं जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए बैठक ही स्थगित कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामान्य छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों के विरोध के बाद भी आपत्तियों को अनसुना किया गया। वहीं शुक्रवार को बिना किसी नोटिफिकेशन के जीबीएम बुलाकर एक्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों की एकतरफा नियुक्ति कर दी गई। इससे एक दिन पहले वामदल के सदस्यों ने हिंसा और मारपीट के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।