    जेएनयूएसयू चुनाव में अनियमितता का आरोप, नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग; आंदोलन करेगा एबीवीपी

    By Shalini Devrani Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:45 AM (IST)

    अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जेएनयूएसयू चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया है। एबीवीपी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ। एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। छात्रों में आक्रोश है और वे दोबारा चुनाव चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है।

    ABVP ने लगाया जेएनयूएसयू चुनाव में अनियमितता का आरोप।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हुई जनरल बाडी मीटिंग (जीबीएम) के दौरान जेएनयूएसयू अध्यक्ष और वामदलों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

    उनका कहना है कि छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों ने कई अवसरों पर विरोध जताया, पर उनकी सुनी ही नहीं गई। आरोप है कि स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज की जीबीएम की बैठक के दौरान काफी अराजकता का माहौल रहा। वहीं जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए बैठक ही स्थगित कर दी।

    सामान्य छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों के विरोध के बाद भी आपत्तियों को अनसुना किया गया। वहीं शुक्रवार को बिना किसी नोटिफिकेशन के जीबीएम बुलाकर एक्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों की एकतरफा नियुक्ति कर दी गई। इससे एक दिन पहले वामदल के सदस्यों ने हिंसा और मारपीट के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    जेएनयूएसयू की नियमावली और विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक परंपराओं का खुलकर उल्लंघन किया गया है। जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि इस तरह की गलत और गैर‑लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया कतई स्वीकार नहीं करेंगे।

    इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप कर पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग की गई है। ऐसा नहीं हुआ तो हम शांतिपूर्ण और संगठित तौर पर व्यापक विरोध और आंदोलन करने को मजबूर होंगे।