JNU में जनरल बॉडी मीटिंग में हिंसा, यूपी-बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU/जेएनयू) में छात्रों के बीच एक बार फिर हिंसा हुई। बुधवार को स्‍कूल ऑफ सोशल साइंस में जनरल बाॅडी मीटिंग में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में कई छात्र-छात्राओं के घायल होने की जानकारी दी गई है। अब जेएनयू प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।

