JNU में जनरल बॉडी मीटिंग में हिंसा, यूपी-बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान छात्रों के दो गुटों में झड़प हो गई। एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठनों पर उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर विवाद भड़काने का आरोप लगाया है। जेएनयू प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU/जेएनयू) में छात्रों के बीच एक बार फिर हिंसा हुई। बुधवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंस में जनरल बाॅडी मीटिंग में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में कई छात्र-छात्राओं के घायल होने की जानकारी दी गई है। अब जेएनयू प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का आरोप है कि वामपंथी छात्र संगठनों स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) ने उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद ही विवाद हो गया।
एबीवीपी के अनुसार वामपंथी छात्र संगठनों के छात्रों ने कहा था कि इन लोगों के लिए जेएनयू आने लायक नहीं है, वहां के लोगों को कैंपस से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए।
आरोप है कि इसी विवादित टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। वहीं, वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर विवाद भड़काने का आरोप लगाया है। जेएनयू प्रबंधन इस मामले की जांच कर रहा है।
यह भी पढ़ें- जेएनयू छात्र संघ कई कमियों से नाराज, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन; की ये मांगें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।