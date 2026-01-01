Language
    जवाहरलाल नेहरू भवन का फायर सेफ्टी आवेदन खारिज, अग्निशमन विभाग को परिसर के निरीक्षण में मिली थीं कमियां

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:48 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जनपथ स्थित विदेश मंत्रालय के अत्याधुनिक मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू भवन के फायर सेफ्टी रिन्यूअल के आवेदन को अग्निशमन विभाग ने खारिज कर दिया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने 23 दिसंबर को परिसर का निरीक्षण किया था, जिसमें उनके द्वारा पहले बताई गई कमियों को ठीक नहीं किया गया था।

    इसे देखते हुए फायर अग्निशमन विभाग द्वारा 30 दिसंबर को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए आवेदन इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाता है। आवश्यक फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति में परिसर का उपयोग मालिक व किरायेदार के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा।

    रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने जनवरी 2025 में बिल्डिंग का निरीक्षण किया था और कई कमियां पाई थीं। निरीक्षण में पाया गया कि बेसमेंट में फायर चेक डोर का शीशा टूटा हुआ था, जबकि कुछ जगहों पर डोर क्लोजर हटा दिए गए थे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक शाफ्ट सील नहीं था, जबकि बेसमेंट में स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और डिटेक्शन सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड नहीं था।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसमेंट में, स्प्रिंकलर वेंटिलेशन शाफ्ट के ऊपर छिपे हुए हैं, जिन्हें डक्टिंग के नीचे लाना जरूरी है। बेसमेंट में एग्जिट साइन भी नाकाफी पाए गए। दमकल विभाग के मुताबिक, क्योंकि इन कमियों को ठीक नहीं किया गया है, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया है।