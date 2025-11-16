भारतीय कंपनियां बना रहीं जैमर प्रूफ ड्रोन, भविष्य के युद्ध में जैमर वाले क्षेत्रों में भी कर सकेंगे जासूसी

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। व्यापार मेले के रक्षा मंडप में अन्य देशों की आधुनिक युद्ध शैली को देखते हुए भारतीय कंपनियां अत्याधुनिक ड्रोन तैयार करने में लगी है जो युद्ध के दौरान जैमर लगे स्थानों पर भी बिना संपर्क टूटे जासूसी करने में सक्षम होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हथियारों में भी लगातार तकनीकी बदलाव जारी रक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली भारतीय कंपनियों के विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सेना के पास आधुनिक युद्ध शैली से निपटने के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण तो मौजूद है, लेकिन बदलते युद्ध शैली के साथ हथियारों में भी लगातार तकनीकी बदलाव जारी है। दरअसल, भविष्य के आधुनिक युद्ध परिवेश को देखते हुए भारत को अन्य देशों की तुलना में दो कदम आगे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सैन्य शक्ति में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है।

सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार मेले में रक्षा मंडप में मौजूद भारतीय कंपनियों के विशेषज्ञों का कहना है कि अब बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भारत में ही डिजाइन होने के साथ बनाई भी जा रही हैं। इस बार मंडीमैन भारतीय रक्षा टेक्नोलाॅजी कंपनी आधुनिक ड्रोन और लाइट-वेट हथगोले को लेकर चर्चा में है। कंपनी ने अपने आत्मघाती बमवर्षक, अचूक ड्रोन, पीटी- फोर काम्बैट ड्रोन और ऐरावत मल्टी-रोल आधुनिक ड्रोन सिस्टम युद्ध और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है।

भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाएंगे विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी ड्रोन उच्च सटीकता, ऑटोमैटिक टारगेटिंग सिस्टम और उन्नत सेंसर तकनीक से लैस हैं, जो भारतीय सेना की कई गुना क्षमता को बढ़ा सकती है। भारतीय सेना इन ड्रोनों का प्रयोग निगरानी, दुश्मन के लक्ष्य को निष्प्रभावी करने के लिए करेगी।

इसके साथ ही आधुनिक डिजाइन के हल्के हथगोले भी व्यापार मेले में आंगतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरा पुराने हैंड ग्रेनेड को अपग्रेड कर आधुनिक हैंड ग्रेनेड तैयार किया गया है। इससे दोहरे उद्देश्य यानी डराने और लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना प्रयोग कर रही है।