जामिया नगर का नसीम बाग भू-माफियाओं के निशाने पर, हरे पेड़ों की कटाई और अवैध कब्जा जारी; CM से की शिकायत

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण के बीच जब हरियाली बचाने की मुहिम जोरों पर है। ऐसे समय में जामिया नगर में करीब दस बीघे में फैले नसीम बाग के पेड़ों की भू-माफिया काटने में लगे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व कुलपति मोहम्मद मुजीब की मिल्कियत वाले इस नसीम बाग में न केवल पेड़ों को काटा जा रहा है, बल्कि मिलीभगत से अवैध कब्जे कर बहुमंजिला इमारतें भी बनाई जा रही हैं। जामिया के ही सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के साथ ही एमसीडी, उप राज्यपाल व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की है।

शहजाद दावा करते हैं कि यह जमीन आजादी केे पहले से मोहम्मद मुजीब के नाम पर है। वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कुलपति रहे हैं। कागजात के मुताबिक उनकी इस संपत्ति को बेचा ही नहीं जा सकता। इसके बाद भी नसीम बाग में धड़ल्ले से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं।

अवैध कब्जे कर कई इमारतें भी खड़ी कर दी गईं। सूत्रों की मानें तो स्थानीय भू-माफिया ने पहले तो विभागीय मिलीभगत से 360 गज का जाली पेपर तैयार कराया। इस पेपर की बुनियाद पर उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की। फिर शातिर तरीके से पूरी प्राॅपर्टी का विल अपने नाम करा लिया।