आतंकवाद के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति के साथ है जामिया मिल्लिया, कुलपति ने की आतंकी हमले की निंदा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की कड़ी निंदा की और इसे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला ''आतंकवाद का एक नृशंस और जघन्य कृत्य'' बताया।

उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में जामिया ''आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टाॅलरेंस की नीति के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता'' में भारत सरकार के साथ दृढ़ता से खड़ा है। हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कुलपति ने कहा कि भारत को विश्व में अहिंसा और शांति के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हमारे दृढ़ संकल्प और देशभक्ति को जरा भी डिगा नहीं सकेंगे।