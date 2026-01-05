13 दिन पहले आगरा नहर में कूदे युवक की 6 किमी दूर मिली लाश, दिल्ली के जैतपुर में मचा हड़कंप
जैतपुर के लोहिया पुल से आगरा नहर में कूदे 25 वर्षीय ज्ञानेंद्र का शव 13 दिन बाद रविवार को पल्ला थाना क्षेत्र में मिला। शराब की लत और पत्नी से झगड़े के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जैतपुर स्थित लोहिया पुल से आगरा नहर में कूदे 25 वर्षीय युवक ज्ञानेंद्र का शव 13 दिन बाद रविवार दोपहर को छह किलोमीटर दूर पल्ला थाना क्षेत्र में मिला। शव झाड़ियों में अटका था। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में रखवाया। फरीदाबाद पुलिस ने शव मिलने की सूचना जैतपुर पुलिस को दी है। मृतक के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया है। सोमवार सुबह स्वजन के वहां पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम होगा।
बता दें, हरीनगर में किराए पर रहने वाले ज्ञानेंद्र की मां लोहिया पुल के पास चाय की दुकान लगाती हैं। ज्ञानेंद्र मां के काम में सहयोग करता था। नशे की आदत के कारण उसका अपनी पत्नी से झगड़ा रहता था। इस बात को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा।
मां व बहन से झगड़ने लगा। 23 दिसंबर को युवक ने सुबह से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। शाम चार बजे वह लोहिया पुल पर गया और आगरा नहर में कूद गया। लोगों ने उसे कूदते हुए देखा तो शोर मचा दिया। सूचना पर जैतपुर थाना पुलिस, कालिंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। तभी से पुलिस ज्ञानेंद्र को नहर में तलाश रही थी।
