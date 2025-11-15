Delhi Blast: जैश आतंकी डॉ. उमर ने हमले में कितने मोबाइल फोन किए इस्तेमाल ? नई सीसीटीवी फुटेज में खुलासा
जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उमर मोहम्मद के फरार होने के दौरान दो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान में 30 अक्टूबर को उमर दो फोन के साथ दिखा। फोन चार्जिंग में दिक्कत होने पर वह परेशान दिखा। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली आने से पहले उसने फोन छिपा दिए।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट करने से पहले जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद फरार चल रहा था।
इस फरारी के दौरान उसकी ओर से दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की पुष्टि एक नए सीसीटीवी फुटेज से हुई है। फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान के इस फुटेज में उमर 30 अक्टूबर को दुकान के अंदर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है, जबकि बैग से वह दूसरा फोन निकालकर दुकानदार को देता भी नजर आ रहा है।
फुटेज में साफ दिख रहा है कि फोन चार्ज होने में दिक्कत आने पर उमर बार-बार परेशान और घबराया हुआ लग रहा है। बैग उसके हाथ में है और वह लगातार दोनों फोन संभालते हुए दिखाई देता है। यह वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि फरारी के दौरान उमर के पास दो मोबाइल फोन थे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 नवंबर को दिल्ली में घुसते समय और लाल किला ब्लास्ट के दौरान उमर के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। जांच एजेंसियों को अब शक है कि दिल्ली आने से पहले ही उसने दोनों मोबाइल किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिए या नष्ट कर दिए। नए सीसीटीवी फुटेज ने अब इस जानकारी की पुष्टि कर दी है, जो जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन सकती है।
#VIDEO | New CCTV Footage of Jaish Terrorist Umar Mohammad.— Kushagra Mishra (@m_kushagra) November 15, 2025
Fresh footage shows Umar using two mobile phones while on the run. He was seen inside a Faridabad mobile shop on October 30—pulling one phone out of his bag and giving it to the shopkeeper, while holding another phone in… pic.twitter.com/ADoqojL8ox
