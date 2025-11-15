Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: जैश आतंकी डॉ. उमर ने हमले में कितने मोबाइल फोन किए इस्तेमाल ? नई सीसीटीवी फुटेज में खुलासा

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उमर मोहम्मद के फरार होने के दौरान दो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान में 30 अक्टूबर को उमर दो फोन के साथ दिखा। फोन चार्जिंग में दिक्कत होने पर वह परेशान दिखा। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली आने से पहले उसने फोन छिपा दिए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद की मोबाइल शॉप में जैश आतंकी डॉ. उमर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट करने से पहले जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद फरार चल रहा था।

    इस फरारी के दौरान उसकी ओर से दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की पुष्टि एक नए सीसीटीवी फुटेज से हुई है। फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान के इस फुटेज में उमर 30 अक्टूबर को दुकान के अंदर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है, जबकि बैग से वह दूसरा फोन निकालकर दुकानदार को देता भी नजर आ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फुटेज में साफ दिख रहा है कि फोन चार्ज होने में दिक्कत आने पर उमर बार-बार परेशान और घबराया हुआ लग रहा है। बैग उसके हाथ में है और वह लगातार दोनों फोन संभालते हुए दिखाई देता है। यह वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि फरारी के दौरान उमर के पास दो मोबाइल फोन थे।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 नवंबर को दिल्ली में घुसते समय और लाल किला ब्लास्ट के दौरान उमर के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। जांच एजेंसियों को अब शक है कि दिल्ली आने से पहले ही उसने दोनों मोबाइल किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिए या नष्ट कर दिए। नए सीसीटीवी फुटेज ने अब इस जानकारी की पुष्टि कर दी है, जो जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन सकती है।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: तीन और डॉक्टरों की आतंकी उमर के साथ मिली चैट, अल-फलाह से जुड़े तार; NIA ने नूंह से उठाया