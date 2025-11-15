Delhi Blast: जैश आतंकी डॉ. उमर ने हमले में कितने मोबाइल फोन किए इस्तेमाल ? नई सीसीटीवी फुटेज में खुलासा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट करने से पहले जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद फरार चल रहा था। इस फरारी के दौरान उसकी ओर से दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की पुष्टि एक नए सीसीटीवी फुटेज से हुई है। फरीदाबाद की एक मोबाइल दुकान के इस फुटेज में उमर 30 अक्टूबर को दुकान के अंदर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है, जबकि बैग से वह दूसरा फोन निकालकर दुकानदार को देता भी नजर आ रहा है।

फुटेज में साफ दिख रहा है कि फोन चार्ज होने में दिक्कत आने पर उमर बार-बार परेशान और घबराया हुआ लग रहा है। बैग उसके हाथ में है और वह लगातार दोनों फोन संभालते हुए दिखाई देता है। यह वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि फरारी के दौरान उमर के पास दो मोबाइल फोन थे।