करवाचौथ की रात जैन मंदिर से 30 लाख का कलश चुराने वाला चोर गिरफ्तार, दो कबाड़ी पहले ही पकड़े जा चुके

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। ज्योति नगर इलाके में जैन मंदिर से सोने की परत चढ़े 30 लाख रुपये का कलश चोरी करने वाले चोर को नंद नगरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान न्यू सीमापुरी निवासी सलीम उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से चाकू बरामद किया है। इसपर पहले से लूट व चोरी के केस दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस पहले ही कलश खरीदने वाले दो कबाड़ी अनवरी व दानिश को गिरफ्तार कर चुकी है। कलश बरामद कर कमेटी को दिया जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि लोनी रोड स्थित जैन मंदिर में कलश चोरी की शिकायत मिली थी। मंदिर समिति के प्रधान नीरज जैन ने पुलिस को बताया कि करवाचौथ की रात को एक चोर ने मंदिर के शिखर पर लगे 30 लाख रुपये के कलश को चोरी कर लिया है।

वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला कि सुंदर नगरी में रहने वाली एक महिला कबाड़ी अनवरी ने दस हजार रुपये में कलश खरीदा है। उस कलश को मुस्तफाबाद के कबाड़ी को बेच दिया।