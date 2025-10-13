जैन मंदिर से कलश चोरी मामले में दो कबाड़ी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस
पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में जैन मंदिर के शिखर से सोने का कलश चोरी हो गया था। पुलिस ने इस मामले में दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी का कलश खरीदा था। पुलिस ने कलश बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में ज्योति नगर इलाके में जैन मंदिर के शिखर का सोने के परत चढ़ा हुआ चोरी का कलश खरीदने वाले दो कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, एक कबाड़ी की पहचान मुस्तफाबाद निवासी दानिश के रूप में हुई है। महिला कबाड़ी सुंदर नगरी की रहने वाली है। कलश बरामद हो गया है। कलश चोरी करने वाला चोर पुलिस की गोरफ्त से बाहर है।
