दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो युवकों को मारे चाकू, रुपये के लेनेदेन को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में रुपये के लेनदेन में हुए विवाद में छोले-भटूरे की दुकान पर काम करने वाले दो युवकों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। आरोपितों ने रविवार शाम संडे बाजार में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को पुलिस ने अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगा रही है।

जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे पीसीआर को जहांगीरपुरी स्थित इ-ब्लाक के संडे मार्केट में दो युवकों के सीने में चाकू मारने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रंजीत यादव और अजय को तत्काल बीजेआरएम अस्पताल पहुंचाया। रंजीत के सीने में जबकि अजय के बाईं ओर पसलियों के पास चाकू लगने की पुष्टि हुई है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डाक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों घायल युवक संडे मार्केट में स्थित ‘जय श्री राम भटूरे वाला’ नामक दुकान पर काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन-देन को लेकर घायल युवकों का प्रिंस नामक युवक और उसके दो अन्य साथियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद यह हमला किया गया।