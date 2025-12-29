Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो युवकों को मारे चाकू, रुपये के लेनेदेन को लेकर हुआ था विवाद

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:07 AM (IST)

    जहांगीरपुरी में रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में छोले-भटूरे की दुकान पर काम करने वाले दो युवकों, रंजीत यादव और अजय, पर चाकू से हमला किया गया। रवि ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच में जुटी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में रुपये के लेनदेन में हुए विवाद में छोले-भटूरे की दुकान पर काम करने वाले दो युवकों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। आरोपितों ने रविवार शाम संडे बाजार में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को पुलिस ने अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगा रही है।

    जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर की शाम करीब पांच बजे पीसीआर को जहांगीरपुरी स्थित इ-ब्लाक के संडे मार्केट में दो युवकों के सीने में चाकू मारने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रंजीत यादव और अजय को तत्काल बीजेआरएम अस्पताल पहुंचाया। रंजीत के सीने में जबकि अजय के बाईं ओर पसलियों के पास चाकू लगने की पुष्टि हुई है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डाक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया है।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों घायल युवक संडे मार्केट में स्थित ‘जय श्री राम भटूरे वाला’ नामक दुकान पर काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन-देन को लेकर घायल युवकों का प्रिंस नामक युवक और उसके दो अन्य साथियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद यह हमला किया गया।

    फिलहाल पुलिस घायलों के बयान दर्ज करने का प्रयास कर रही है। घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। पुलिस आरोपितों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।