    दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े दो युवकों को चाकू से गोदते रहे बदमाश, एक आरोपी ने बनाया खौफनाक वारदात का वीडियो

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:45 AM (IST)

    जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े दो युवकों, अंशु और विमल, पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ...और पढ़ें

    जहांगीरपुरी के ब्लॉक में युवक को चाकू मारता बदमाश व वीडियो बनाता दूसरा बदमाश। सौजन्य- सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां दिनदहाड़े दो युवकों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान एक आरोपित इस पूरी वारदात का मोबाइल से वीडियो भी बनाता रहा।

    युवकों पर हमला होता देख पड़ोसियों ने छतों से शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि हमलावर एक युवक की तलाश में आए थे और दो युवकों पर हमला कर भाग गए।

    हमले के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल

    पीड़ितों की पहचान अंशु और विमल के रूप में हुई है। इनका लोक नायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपितों की पहचान करने में जुटी है।

    सोशल मीडिया पर वायरल 10 सेकेंड के वीडियो में चार बदमाश दिख रहे हैं। इनमें से एक बदमाश ने एक युवक को पकड़ा है, जबकि दूसरा बार-बार युवक को चाकू गोद रहा है। वहीं, खड़ा तीसरा आरोपित अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है। चौथा बदमाश आसपास के लोगों को देखता हुआ दिख रहा है। इस दौरान पास के ही छत से कोई इस घटना की वीडियो बनाते हुए चिल्ला रहा है।

    पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, हालत गंभीर

    लोगों के चिल्लाने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस को पता चला कि फुटेज जहांगीरपुरी इलाके की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दो जनवरी दोपहर 2:55 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस को चाकूबाजी की जानकारी मिली थी। जहांगीरपुरी थाने की पुलिस के ब्लाक पहुंची।

    जहां पता चला कि कुछ युवक साहिल नाम के युवक की तलाश करते हुए के ब्लाक पहुंचे थे। उन लोगों ने नाम पूछने के बाद दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल अंशु और विमल को पीड़ित परिवार ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया।

    जांच में पता चला कि हमलावरों ने अंशु पर चाकू के एक वार और विमल के बाएं हाथ, पीठ के निचले हिस्से में दो वार किए गए हैं। जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने घायल अंशु का बयान पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपियतों की पहचान करने में जुटी है।