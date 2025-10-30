पार्किंग के इंतजार में गुजर गए 19 साल, दुकानदारों ने सुविधाओं के लिए जमा कराए थे 2 करोड़

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में जगतपुरी मार्केट में पार्किंग की समस्या बरकरार है। 19 वर्ष पहले यहां के दुकानदारों ने सुविधाएं विकसित करने के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक कन्वर्जन चार्ज जमा कराया था। उस वक्त पार्किंग के लिए शुल्क भी जमा कराया था। लेकिन अब पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाई।



स्वामी दयानंद मार्ग के किनारे खुरेजी गांव की जमीन पर वर्ष 1980 में जगतपुरी मार्केट की नींव रखी गई थी। इस मार्केट में 175 दुकानें थीं। धीरे-धीरे इसका दायरा वेस्ट अर्जुन नगर तक फैल गया। जिससे दुकानों की संख्या बढ़ गई।

इस मार्केट में हार्डवेयर, टाइल्स, सेनेटरी से लेकर घर के इंटीरियर डिजाइनिंग का हर सामान मिलता है। दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग यहां पर घर बनाने व सजाने का सामान खरीदने आते हैं। लेकिन यहां पार्किंग का न होने के कारण आने वाले ग्राहकों को बड़ी समस्या होती है।

बताया गया कि मजबूरी में ग्राहकों और दुकानदारों को स्वामी दयानंद मार्ग पर वाहन खड़ा करना पड़ता है। ऐसे में आए दिन पुलिस उनके चालान काट देती है। दूसरी समस्या यह है कि सड़क पर वाहन खड़े होने से वहां से जाने वालों को दिक्कत होती है।



दुकानदार बताते हैं कि वर्ष 2006 में कन्वर्जन चार्ज के साथ पार्किंग शुल्क भी नगर निगम को जमा कराया था। तब से अब तक पार्किंग को लेकर कई प्रस्ताव बने और ठंडे बस्ते में चले गए। बीते वर्ष निगम ने सड़क किनारे एक लेन में पार्किंग बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए यातायात पुलिस ने एनओसी नहीं दी थी। दुकानदारों ने सुझाव दिया था कि नाले के किनारे काफी जगह है, वहां पर पार्किंग बना दी जाए।