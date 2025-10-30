पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में जर्जर सड़कों सहित कई समस्याएं, लोगों ने सुनाई आपबीति

पांच साल से ज़्यादा हो गए हैं और मुख्य सड़क और गलियाँ बदहाल हैं। लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए।

- जगदीश, स्थानीय निवासी

गलियां ऊबड़-खाबड़ हैं। बारिश के मौसम में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफाई भी ठीक से नहीं होती। जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।

- हरिओम, स्थानीय निवासी

नालियां कच्ची हैं। मेरे घर के सामने एक साल से ज़्यादा समय से पानी जमा है। वहाँ बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं। बदबू भी आ रही है। कोई इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

-राजकुमार, स्थानीय निवासी

सड़कों की मरम्मत ज़रूरी है। सड़कें सालों से नहीं बनी हैं। नालियाँ पक्की नहीं हुई हैं। जनप्रतिनिधि इनका निरीक्षण करने भी नहीं आते।

-विभा मिश्रा, स्थानीय निवासी

हर्ष विहार एक्सटेंशन सी-3 ब्लॉक में समस्याएँ हैं। पहले वहाँ सीवर का काम पूरा होगा, फिर गैस पाइपलाइन का काम शुरू होगा। उसके बाद गलियों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए सरकार को ₹15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है।

-चौ. सुरेंद्र कुमार, विधायक



