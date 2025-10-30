पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में जर्जर सड़कों सहित कई समस्याएं, लोगों ने सुनाई आपबीति
पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार एक्सटेंशन के सी-3 ब्लॉक के निवासी जर्जर सड़कों और कच्ची नालियों से परेशान हैं। मुख्य सड़क की हालत खस्ता है और गलियां ऊबड़-खाबड़ हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। विधायक ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। हर्ष विहार एक्सटेंशन के सी-3 ब्लॉक के निवासी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इलाके का मुख्य थाना रोड कई सालों से जर्जर है। ब्लॉक की गलियाँ ऊबड़-खाबड़ हैं और नालियाँ कच्ची हैं। नालियों का पानी सड़क पर बहता रहता है। यह इलाका गंदगी की गंभीर समस्या से ग्रस्त है।
निवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या बताई है, लेकिन वे उनका समाधान नहीं करते। हाल ही में, उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचाई है।
हर्ष विहार एक्सटेंशन 1997 और 1998 के बीच बसा था और तब से यहाँ सुविधाओं का अभाव रहा है। हर्ष विहार पुलिस स्टेशन तक जाने वाली 33 फुट लंबी सड़क मुख्य पहुँच मार्ग है। यह सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिससे लोगों को इस सड़क पर झटके खाते हुए यात्रा करनी पड़ती है।
इस सड़क के किनारे बनी नालियाँ कच्ची हैं और उनका गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर भर जाता है। इस ऊबड़-खाबड़ सड़क पर आए दिन लोग गिरते-पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 24 अक्टूबर को विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने इस सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ।
सड़क से सटे ब्लॉक सी-3 की गलियाँ 27, 28, 29, 30 और 31 की हालत बेहद खराब है। गलियाँ जर्जर और ऊबड़-खाबड़ हैं। नालियों का गंदा पानी गलियों में बहता रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालियों और इलाके की नियमित सफाई नहीं होती। जब भी नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने आते हैं, तो कूड़े के ढेर लगा देते हैं और उसे उठाने कोई नहीं आता।
पांच साल से ज़्यादा हो गए हैं और मुख्य सड़क और गलियाँ बदहाल हैं। लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए।
- जगदीश, स्थानीय निवासी
गलियां ऊबड़-खाबड़ हैं। बारिश के मौसम में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सफाई भी ठीक से नहीं होती। जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
- हरिओम, स्थानीय निवासी
नालियां कच्ची हैं। मेरे घर के सामने एक साल से ज़्यादा समय से पानी जमा है। वहाँ बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप रहे हैं। बदबू भी आ रही है। कोई इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
-राजकुमार, स्थानीय निवासी
सड़कों की मरम्मत ज़रूरी है। सड़कें सालों से नहीं बनी हैं। नालियाँ पक्की नहीं हुई हैं। जनप्रतिनिधि इनका निरीक्षण करने भी नहीं आते।
-विभा मिश्रा, स्थानीय निवासी
हर्ष विहार एक्सटेंशन सी-3 ब्लॉक में समस्याएँ हैं। पहले वहाँ सीवर का काम पूरा होगा, फिर गैस पाइपलाइन का काम शुरू होगा। उसके बाद गलियों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए सरकार को ₹15 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है।
-चौ. सुरेंद्र कुमार, विधायक
