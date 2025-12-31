दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों का आतंक, गोलीबारी और लूटपाट समेत तीन वारदातों को दिया अंजाम 

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद में मंगलवार दोपहर तीन से चार बदमाशों ने एक ही दिन में गोलीबारी व लूटपाट समेत तीन वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान गोली लगने से चौहान बांगर के सब्जी विक्रेता आदिल उर्फ आबिद घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

इसके अलावा एक दुकानदार से रंगदारी मांगते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट व गोलीबारी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, बदमाशों ने पिछले दो दिनों में कुछ अन्य लोगों के साथ लूटपाट व रंगदारी की मांग की है।

डीसीपी आशीष मिश्रा के मुताबिक, 30 दिसंबर की दोपहर में जाफराबाद थाने में गोलीबारी की वारदात की सूचना मिली। तत्काल पुलिस ब्रह्मपुरी रोड स्थित घटनास्थल पर पहुंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह पूजा पब्लिक स्कूल वाली गली से गुजर रहा था, तभी दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन झपटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपितों ने गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए।