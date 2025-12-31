Language
    दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों का आतंक, गोलीबारी और लूटपाट समेत तीन वारदातों को दिया अंजाम 

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:15 AM (IST)

    जाफराबाद में मंगलवार को तीन से चार बदमाशों ने गोलीबारी और लूटपाट की तीन वारदातों को अंजाम दिया। चौहान बांगर के सब्जी विक्रेता आदिल उर्फ आबिद को गोली ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद में मंगलवार दोपहर तीन से चार बदमाशों ने एक ही दिन में गोलीबारी व लूटपाट समेत तीन वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान गोली लगने से चौहान बांगर के सब्जी विक्रेता आदिल उर्फ आबिद घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

    इसके अलावा एक दुकानदार से रंगदारी मांगते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट व गोलीबारी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, बदमाशों ने पिछले दो दिनों में कुछ अन्य लोगों के साथ लूटपाट व रंगदारी की मांग की है।

    डीसीपी आशीष मिश्रा के मुताबिक, 30 दिसंबर की दोपहर में जाफराबाद थाने में गोलीबारी की वारदात की सूचना मिली। तत्काल पुलिस ब्रह्मपुरी रोड स्थित घटनास्थल पर पहुंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह पूजा पब्लिक स्कूल वाली गली से गुजर रहा था, तभी दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन झपटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपितों ने गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए।

    घायल को तुरंत जेपीएस अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले आरोपितों ने एक महिला से लूटपाट की। उसके बाद उनका एक साथी हथियार लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचा और हथियार के बल पर रंगदारी मांगने लगा। इस दौरान उसने दुकानदार पर गोली चलाने की भी कोशिश की लेकिन गोली नहीं चली तो आरोपित ने दुकानदार पर हथियार के बट से हमला किया। हमले की यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है।

     