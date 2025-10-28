ISIS आतंकियों के मोबाइल फोन डेटा से खुलेंगे कई राज, कोर्ट ने तीन दिन और बढ़ाई पुलिस रिमांड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने ISIS माॅड्यूल मामले में गिरफ्तार आतंकी अदनान खान और मोहम्मद अदनान की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए और बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को सोमवार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने उनकी रिमांड 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं, आरोपी अदनान खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर कोर्ट 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी दक्षिण दिल्ली के एक माॅल और एक सार्वजनिक पार्क को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।