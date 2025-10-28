ISIS आतंकियों के मोबाइल फोन डेटा से खुलेंगे कई राज, कोर्ट ने तीन दिन और बढ़ाई पुलिस रिमांड
पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार अदनान खान और मोहम्मद अदनान की पुलिस हिरासत तीन दिन बढ़ाई। दिल्ली पुलिस ने दोनों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें वे दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल और पार्क को निशाना बनाने वाले थे। पुलिस ने जांच जारी रहने की बात कही है, जबकि बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने ISIS माॅड्यूल मामले में गिरफ्तार आतंकी अदनान खान और मोहम्मद अदनान की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए और बढ़ा दी है।
दोनों आरोपियों को सोमवार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने उनकी रिमांड 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं, आरोपी अदनान खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर कोर्ट 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी दक्षिण दिल्ली के एक माॅल और एक सार्वजनिक पार्क को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से तीन दिन की और हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा की जांच बाकी है। साथ ही, आरोपियों से सोशल मीडिया आईडी और अन्य संभावित सहयोगियों की जानकारी हासिल करनी है।
वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध किया। अधिवक्ता ने यह भी आपत्ति जताई कि आरोपितों को देर रात करीब 11 बजे अदालत में पेश किया गया।
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए जजों ने ली पद की शपथ, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 44
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।