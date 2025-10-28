Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए जजों ने ली पद की शपथ, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 44

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को इनके ट्रांसफर का आदेश जारी किया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को तीन नए न्यायाधीश मिले। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने मंगलवार को पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को तीनों न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की थी। न्यायमूर्ति मेहता और झिंगन को राजस्थान हाई कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति सुधा केरल हाई कोर्ट की न्यायाधीश थीं।

    तीन नए जजों की शपथ के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है।