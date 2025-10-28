दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए जजों ने ली पद की शपथ, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 44

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को तीन नए न्यायाधीश मिले। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने मंगलवार को पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को तीनों न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की थी। न्यायमूर्ति मेहता और झिंगन को राजस्थान हाई कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति सुधा केरल हाई कोर्ट की न्यायाधीश थीं।