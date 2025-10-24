ISIS खलीफा ने ऑनलाइन दिलाई थी 'बैअत', यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिये भारतीय युवाओं को बना रहे थे आतंकी 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे ISIS के दो आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक को दक्षिण दिल्ली के सादिक नगर और दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद को भोपाल एटीएस के सहयोग से भोपाल में गिरफ्तार किया गया। सादिक नगर से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अदनान ने सीरिया स्थित एक हैंडलर के माध्यम से वर्तमान आईएसआईएस खलीफा, अबू हफ्स अल-हाशिमी अल-कुरैशी से 'बैअत' (वफादारी की शपथ) लेने की बात स्वीकारी है।

आईएसआईएस की पोशाक पहने हुए एक वीडियो में उसके बैअत को रिकार्ड किया गया था। यह माॅड्यूल वीडियो प्रसारित कर युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक मोहम्मद अदनान खान उर्फ अबू मुहरिब, सादिक नगर और अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद, भोपाल का रहने वाला है। दोनों की उम्र 19-20 साल के करीब है।

इनकी गिरफ्तारी से त्योहारी सीजन में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में फिदायीन अथवा अन्य आतंकी घटना टल गई। स्पेशल सेल को आईएसआईएस पर नजर रखने के दौरान इस माॅड्यूल के बारे में पता चला था। यह माॅड्यूल सोशल मीडिया पर जिहादी वीडियो प्रसारित कर रहा था और त्योहारी सीजन में दिल्ली में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर हमलों की योजना बनाने के अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था।

मोहम्मद अदनान (दिल्ली) और अदनान खान (भोपाल) काफी समय से कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय थे। ये लोग चरमपंथी सामग्री प्रसारित करने, युवाओं को जिहादी बनाने और आतंकी गतिविधियों का समन्वय करने का काम कर रहे थे। अदनान खान को पहले यूपी एटीएस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

2024 में जमानत मिलने के बाद उसने ऑनलाइन भर्ती और दुष्प्रचार के जरिए, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी थी। निगरानी से पता चला कि इस माॅड्यूल ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के लिए सामग्री जुटाना शुरू कर दिया था।

खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक, एसीपी राहुल विक्रम, ह्दय भूषण के नेतृत्व में सेल की टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 16 अक्टूबर को पहले सादिक नगर में छापेमारी की। मोहम्मद अदनान खान को उसके घर के पास से दबोच लिया गया। पूछताछ में उससे कई अहम जानकारी मिली।

उसके सोशल मीडिया के जरिए भोपाल के एक व्यक्ति के संपर्क में होने का पता चला। भोपाल स्थित वह व्यक्ति नियमित रूप से कट्टरपंथी जिहादी वीडियो भेजता था और दिल्ली स्थित मोहम्मद अदनान को उन्हें संपादित और प्रसारित करने का निर्देश देता था। दोनों सीरिया स्थित आईएसआईएस हैंडलर अबू इब्राहिम अल-कुरैशी के संपर्क में थे।

मोहम्मद अदनान के आवास की तलाशी में तीन मोबाइल मिले। जिनमें आईएसआईएस से जुड़ी सामग्री, तस्वीरें और रिमोट डेटोनेशन सिस्टम, प्लास्टिक बम और मोलोटोव काॅकटेल बनाने के निर्देश, एक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एक आईएसआईएस का झंडा, बैअत के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़े और आईईडी में इस्तेमाल के लिए बनाई गई टाइमर घड़ी मिली।