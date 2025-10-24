दीवाली पर दिल्ली की इन दो जगहों को थी दहलाने की साजिश! पकड़े गए ISIS आतंकियों ने खोले खौफनाक राज

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी दीवाली के मौके पर दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क में हमले की योजना बना रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों का नाम अदनान खान है। इसमें से एक दिल्ली के सादिक नगर का और दूसरा भोपाल का रहनेवाला है। उन्होंने कहा, "इन गिरफ्तारियों से दिल्ली में एक संभावित आतंकी हमले को टाल दिया गया है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें एक वीडियो भी शामिल है।इसमें वह आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं और उन जगहों की तस्वीरें भी हैं, जहां वे दिल्ली में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि एक घड़ी जिसका इस्तेमाल वे आईईडी के लिए टाइमर बनाने के लिए कर रहे थे और उन जगहों की तस्वीरें भी जब्त की गईं जहां से वे आईईडी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में उन जगहों की रेकी की थी जहां वे हमले की योजना बना रहे थे।इसमें दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क शामिल था। सबसे पहले, एक आतंकवादी को 16 अक्टूबर को सादिक नगर से और बाद में दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। भोपाल निवासी अदनान को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी दी थी।