Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीवाली पर दिल्ली की इन दो जगहों को थी दहलाने की साजिश! पकड़े गए ISIS आतंकियों ने खोले खौफनाक राज

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने दीवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल और पार्क में हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है और आगे की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकीवाली के मौके पर दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क में हमले की योजना बना रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों का नाम अदनान खान है। इसमें से एक दिल्ली के सादिक नगर का और दूसरा भोपाल का रहनेवाला है। उन्होंने कहा, "इन गिरफ्तारियों से दिल्ली में एक संभावित आतंकी हमले को टाल दिया गया है।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें एक वीडियो भी शामिल हैसमें वह आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे हैं और उन जगहों की तस्वीरें भी हैं, जहा वे दिल्ली में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि एक घड़ी जिसका इस्तेमाल वे आईईडी के लिए टाइमर बनाने के लिए कर रहे थे और उन जगहों की तस्वीरें भी जब्त की गईं जहा से वे आईईडी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे थे।

    उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में उन जगहों की रेकी की थी जहा वे हमले की योजना बना रहे थेसमें दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क शामिल था। सबसे पहले, एक आतंकवादी को 16 अक्टूबर को सादिक नगर से और बाद में दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। भोपाल निवासी अदनान को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी दी थी।

    अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जाच से पता चला है कि आरोपी आईएसआईएस से जुड़े थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है।" पुलिस ने बताया कि संदिग्धों से उनके नेटवर्क और उनकी योजनाओं की व्यापकता का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।