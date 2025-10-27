लालू-राबड़ी के वकील ने गवाहों से जिरह के लिए कोर्ट से मांगा समय, IRCTC घोटाले में दैनिक सुनवाई शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सोमवार को IRCTC घोटाले की दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गवाहों से जिरह की तैयारी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

विशेष न्यायाधीश डाॅ. विशाल गोगने की अदालत ने पहले गवाह सुदीप्ता नंदी से जिरह कराई और निर्देश दिया कि जब उन्हें अदालत में दोबारा बुलाया जाएगा, तब बचाव पक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेगा। मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय किए जा चुके हैं। इसके बाद अब साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।