IRCTC Hotel Scam: राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई जारी, CBI ने क्या दीं दलीलें?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आइआरसीटीसी होटल घोटाला समेत चार अन्य मामलों को लेकर बिहार की पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की स्थानांतरण की मांग याचिका पर राबड़ी देवी की ओर से दलीलें रखी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, राबड़ी देवी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि वो मामले में एक संक्षिप्त सारांश भी जमा करेंगे। इस मामले में सीबीआई ने दलीलें पूरी कर ली। ये सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में हो रही है।