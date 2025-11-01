बिरयानी में कीड़ा मिलने से बिगड़ी तबीयत, उपभोक्ता आयोग ने आईआरसीटीसी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) को निर्देश दिया है कि वह उस यात्री को 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दे, जिसे ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। आयोग की अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव ने आइआरसीटीसी को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया।

आयोग ने कहा कि आइआरसीटीसी ने खेद व्यक्त किया और संबंधित सेवा प्रदाता को दंडित किया, लेकिन यह शिकायतकर्ता किरण कौशल द्वारा झेले गए शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए पर्याप्त नहीं था। आयोग ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि प्रतिवादी उपभोक्ताओं को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच करके निश्चित मानक बनाए रखे। किरण कौशल 28 दिसंबर 2018 को पूर्वा एक्सप्रेस में नई दिल्ली से झारखंड के जसीडीह जा रही थी, यात्रा के दौरान जब उन्होंने 80 रुपये की सब्जी बिरयानी मंगवाई। खाना खाते समय उन्हें इसमें एक मृत सफेद कीड़ा मिला।