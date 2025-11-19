IRCTC ने की दो नई टूरिस्ट ट्रेनों की घोषणा, गुजरात-राजस्थान की विरासत और संस्कृति का कराएगा दर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विरासत, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन संचालित की जाती है। इसी कड़ी में जनवरी में 'गरवी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' दो विशेष पर्यटक ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है।

गरवी गुजरात पर्यटक ट्रेन सफदरजंग से 13 जनवरी को चलेगी। 10 दिनों की यात्रा में यात्री वडोदरा, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, स्टैच्यू आफ यूनिटी (केवडिया) , सोमनाथ, दीव, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पाटन में रानी की वाव और वडनगर का भ्रमण कर सकेंगे।