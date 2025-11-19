IRCTC ने की दो नई टूरिस्ट ट्रेनों की घोषणा, गुजरात-राजस्थान की विरासत और संस्कृति का कराएगा दर्शन
आईआरसीटीसी ने गुजरात और राजस्थान की संस्कृति को दर्शाने वाली दो नई टूरिस्ट ट्रेनों का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से यात्री दोनों राज्यों की ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण कर सकेंगे और वहां की विरासत को करीब से जान पाएंगे। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विरासत, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन संचालित की जाती है। इसी कड़ी में जनवरी में 'गरवी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' दो विशेष पर्यटक ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है।
गरवी गुजरात पर्यटक ट्रेन सफदरजंग से 13 जनवरी को चलेगी। 10 दिनों की यात्रा में यात्री वडोदरा, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, स्टैच्यू आफ यूनिटी (केवडिया) , सोमनाथ, दीव, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पाटन में रानी की वाव और वडनगर का भ्रमण कर सकेंगे।
'पधारो राजस्थान' पर्यटक ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 24 जनवरी को रवाना होगी। यात्री जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर की यात्रा करेंगे। यहां राजस्थान की शाही संस्कृति, जीवंत परंपरा, महल व अन्य पर्यटक स्थलों को देख सकेंगे।
पूरी तरह से वातानुकूलित इन दोनों पर्यटक ट्रेनों में रेस्तरां, एक आधुनिक रसोईघर, कोच में सेंसर आधारित शौचालय, पैर मालिश, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की सुविधा।
गरवी गुजरात पर्यटक ट्रेन में 1 एसी के लिए 95,805 रुपये प्रति व्यक्ति, 2एसी के लिए 88,230 रुपये और 3एसी के लिए 69,085 रुपये शुल्क देना होगा। पधारो राजस्थान ट्रेन में 1एसी के लिए प्रति व्यक्ति 67,900 रुपये, 2एसी के लिए 59,180 रुपये और 3एसी के लिए 52,480 रुपये शुल्क लगेगा।
इस शुल्क में ट्रेन किराया, 3 स्टार होटलों में रुकने, शाकाहारी भोजन, एसी वाहनों में पर्यटक स्थलों तक की यात्रा, यात्रा बीमा और टूर मैनेजर की सेवा शामिल है।
