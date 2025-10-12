IP University: टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में शामिल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) ने टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में 801-1000 बैंड में स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि आइपीयू को विश्व के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों और भारत के शीर्ष 28 संस्थानों में रखती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी नलिनी रंजन ने बताया कि आइपीयू ने टीएचई के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचे में अपनी पहली उपस्थिति में 35.5 से 38.9 के बीच का समग्र स्कोर हासिल किया। विश्वविद्यालय ने ''शोध गुणवत्ता'' खंड में असाधारण प्रदर्शन किया, जिसमें इसे वैश्विक स्तर पर 488वां स्थान मिला। आइपीयू का उद्धरण प्रभाव स्कोर 84.5 और शोध उत्कृष्टता स्कोर 71.8 रहा, जो शोध आउटपुट में उत्पादकता और प्रभाव को उजागर करता है।

विश्वविद्यालय के कुलपति डा महेश वर्मा ने उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि टीएचई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में हमारी पहली उपस्थिति गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली के पूरे शैक्षणिक समुदाय के लिए गर्व का क्षण है।