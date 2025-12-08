अंतरराज्यीय फॉरेक्स फ्रॉड का खुलासा, मास्टरमाइंड दिल्ली से अरेस्ट; क्लोरोफॉर्म और चिली स्प्रे रखता था साथ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी मामले का भंडाफोड़ कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। वह देशभर में कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहा है और अंतरराज्यीय फाॅरेक्स एक्सचेंज धोखाधड़ी गिरोह का मास्टरमाइंड है।

पिछले माह शेक्सपियर सरानी, कोलकाता के एक मामले में वह वांछित था। छह दिसंबर को उसके खिलाफ कोलकाता की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसने लोगों को बहला-फुसलाकर 15 हजार अमेरिकी डॉलर और एक हजार यूरो की ठगी की थी, जिसकी कीमत लगभग 14.50 लाख रुपये है।

डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। दिल्ली में वह किरण गार्डन, उत्तम नगर में रह रहा था लेकिन मूलरूप से वह बनर्जी स्ट्रीट, रिशरा, हुगली, बंगाल का रहने वाला है। एक मई 2024 को शिवम पांडे नाम के एक व्यक्ति ने कनाट प्लेस थाने में शिकायत कर आरोप लगाया था कि वह अपने मालिक के कहने पर पैसे लेने के लिए कृष्ण के पास गया था। वहां उसे पानी पीने के लिए दिया गया। पानी पीने के बाद उसने अपना सुधबुध खो दिया। होश में आने पर उसका 25000 अमेरिकी डॉलर वाला बैग गायब मिला। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई थी।

छह दिसंबर को पुलिस को एक जानकारी मिली कि कोलकाता के एक केस में भगोड़ा घोषित कृष्ण कुमार किसी से मिलने किरण गार्डन, उत्तम नगर में आ रहा है। एसीपी राजपाल डबास व इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे वहां से पकड़ लिया।

कृष्ण कुमार शर्मा के पिता कोलकाता में अकाउंटेंट थे। उसने स्कूल की पढ़ाई हायर सेकेंडरी स्कूल, कोलकाता से पूरी की और 2016 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकाम किया। 2017 में, उसने ऐश इंटरटेनमेंट नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की और इवेंट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया।

2019 में, उसने जी म्यूजिक के साथ एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया। कोरोना के दौरान नुकसान होने पर वह फारेक्स ट्रेडर्स को धोखा देने का काम शुरू कर दिया। वह महानगरों में घूमकर अमेरिकी और यूरो करेंसी का ज्यादा रेट देने के बहाने ट्रेडर्स को ठगने लगा।