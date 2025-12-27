10 किलो चांदी चोरी का आरोपी अंतरराज्यीय अपराधी दबोचा, दुष्कर्म व लूट के मामलों में वांटेड गुरुग्राम से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कर्नाटक के कुंडापुरा में एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर 10 किलो चांदी और तीन लाख नकदी चोरी करने के मामले में वांछित अंतरराज्यीय बदमाश मोहम्मद फरमान को क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने कर्नाटक में दर्ज दो मामले सुलझा लिए हैं। मोहम्मद फरमान, अमरोहा, यूपी का रहने वाला है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। वह पहले भी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें दुष्कर्म और लूट का मामला शामिल है।

डीसीपी हर्ष इंदौरा का कहना है कि 2022 में मोहम्मद फरमान और उसके साथियों को बेंगलुरु में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ समय बाद सभी जमानत पर बाहर आ गए थे। मोहम्मद फरमान को यूपी पुलिस ने भी बस चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। कर्नाटक पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मोहम्मद फरमान के बारे में पता लगा उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था क्योंकि कर्नाटक पुलिस को उसके बारे में दिल्ली में छिपे होेने की जानकारी मिली थी।