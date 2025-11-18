आम जनता के लिए खोला गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगी फ्री इंट्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दरवाजे बुधवार से आम दर्शकों के लिए भी खुल जाएंगे। ऐसे में अब यहां रोजाना ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित इस मेले में इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट होंगे जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है।



27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर रहेगा। 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय भाग और 390 निजी कंपनियां भाग ले रहे हैं।

कई साल बाद इस मेले में चीन फिर से हिस्सेदारी कर रहा है तो एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंडप में आधुनिक हथियार ही नहीं, प्रशिक्षित डाग स्कवायड के करतब भी देखे जा सकेंगे।



मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अधिकारियों ने बताया कि मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। टिकटें सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होंगी।

साथ ही डीएमआरसी केे सारथी एप से भी बुक की जा सकेंगी। सामान्य दिनों में प्रतिव्यक्ति 80 रुपये और बच्चे का टिकट 40 रुपये का होगा। सप्ताहांत और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य 150 रुपये प्रति वयस्क जबकि बच्चों के लिए 60 रुपये रहेगा।