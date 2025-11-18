Language
    आम जनता के लिए खोला गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगी फ्री इंट्री

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार से आम दर्शकों के लिए खुल गया है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' थीम पर आधारित इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट हैं। मेले में 12 देश और 30 राज्य भाग ले रहे हैं। सामान्य दिनों में टिकट 80 रुपये का होगा, जबकि सप्ताहांत में 150 रुपये का। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश नि:शुल्क है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दरवाजे बुधवार से आम दर्शकों के लिए भी खुल जाएंगे। ऐसे में अब यहां रोजाना ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित इस मेले में इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट होंगे जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है।

    27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में इस बार 12 देश और 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले का कुल क्षेत्रफल 1.9 लाख वर्ग मीटर रहेगा। 55 सरकारी विभाग एवं केंद्रीय मंत्रालय भाग और 390 निजी कंपनियां भाग ले रहे हैं।

    कई साल बाद इस मेले में चीन फिर से हिस्सेदारी कर रहा है तो एक दशक बाद रक्षा मंडप भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंडप में आधुनिक हथियार ही नहीं, प्रशिक्षित डाग स्कवायड के करतब भी देखे जा सकेंगे।

    मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अधिकारियों ने बताया कि मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। टिकटें सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होंगी।

    साथ ही डीएमआरसी केे सारथी एप से भी बुक की जा सकेंगी। सामान्य दिनों में प्रतिव्यक्ति 80 रुपये और बच्चे का टिकट 40 रुपये का होगा। सप्ताहांत और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य 150 रुपये प्रति वयस्क जबकि बच्चों के लिए 60 रुपये रहेगा।

    वारिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश पत्र दिखाने पर सभी दिन प्रवेश नि:शुल्क है। मेले में प्रवेश द्वार संख्या तीन, चार, छह और 10 से मिलेगा। मेले का समय सुबह 10 से शाम साढ़े सात बजे तक रहेगा। हालांकि प्रवेश शाम साढ़े पांच बजे तक ही मिल सकेगा। हाल नं. एक, दो व पांच के समीप बने दो ओपन एम्फी थियेटरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

    किस नंबर हाॅल में क्या होगा प्रदर्शित

    • एक (भूतल) : पार्टनर और फोकस राज्य, विदेशी मंडप, केंद्र सरकार/मंत्रालय और विभाग
    • दो (भूतल) : पार्टनर और फोकस राज्य/सरकारी विभाग
    • तीन, चार, पांच (भूतल) : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी
    • एक (प्रथम तल) : निजी प्रतिभागी/एमएसएमई/बहु उत्पाद/गुड लिविंग/गृह सज्जा
    • दो से पांच (प्रथम तल) : राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी के मंडप
    • छह : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी
    • नौ से 10 : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग
    • 11 : इलेक्ट्राॅनिक्स/इलेक्ट्रिकल्स/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं/जूते/वस्त्र/रसोई उपकरण/घड़ियां आदि
    • 12 : प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ/मसाले, कृषि-उत्पाद, हस्तशिल्प, घरेलू फर्नीचर/स्टार्टअप
    • 12 ए : स्टार्टअप/बहु उत्पाद आदि
    • 14 (भूतल) : सौंदर्य एवं काॅस्मेटिक उत्पाद, आभूषण, केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बहु उत्पाद
    • 14 : बहु उत्पाद

