    अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में हवाई यात्रा के रोमांच का अनुभव, लुभा रहे  'एयर क्विज' और 'AI सेल्फी जोन'

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपना मंडप लगाया है। यहां लाइव एटीसी प्रदर्शन, टच कियोस्क और एआई-संचालित सेल्फी जोन जैसे आकर्षण हैं। बिहार मंडप में ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर एमओयू साइन किया गया। झारखंड मंडप में आदिवासी आभूषण दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। सरस मेले में स्टालों पर छूट दी जा रही है।

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) पवेलियन में मुख्य आकर्षण लाइव एटीसी प्रदर्शन। जागरण

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। हवाई यात्रा आज भी देश के एक बड़े तबके के लिए स्वप्न ही है और इस यात्रा का रहस्य-रोमांच कमोबेश सभी के लिए कौतुहल का विषय है। इस संबंध में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान इन दिनों भारत मंडपम में जारी 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिल सकता है। दरअसल, पहली बार दुनिया के इस मेले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने भी अपना पवेलियन लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाॅल नंबर एक के भूतल स्थित एएआई मंडप शानदार एलईडी आर्चवे के माध्यम से आगंतुकों का स्वागत करता है, जो भविष्य के विमानन ग्राफिक्स से जगमगाता है। देश के आकाश में प्रेरणादायक यात्रा का माहौल तैयार करता है।

    पवेलियन के अंदर यह स्थान तकनीक और रचनात्मकता की ऐसी दुनिया में खुलता है, जहां पर दो एनामार्फिक डिस्प्ले वाल हैं। यह देश भर में एएआई के बढ़ते नेटवर्क, हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे और आधुनिकीकरण की उपलब्धियों को गतिशील रूप से दर्शाती हैं।

    टच कियोस्क की शृंखला आगंतुकों को एएआई की प्रमुख पहलों, जैसे उड़ान योजना, स्टार्टअप नीति, एएआई-रूट एशिया 2025 और भारत का हवाई संपर्क मानचित्र को दर्शाती है। डिजिटल फ्लिप बुक में हवाई अड्डों को वास्तुशिल्प चमत्कारों के रूप में रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है, जो क्षेत्र की स्थानीय विरासत को बढ़ावा देती है।

    इस अनुभव को और भी आकर्षक बनाने के लिए एएआई ने विमानन प्रेमियों के लिए 'एयर क्विज' और एआई-संचालित ''सेल्फी जोन'' शुरू किया है, जहां आगंतुक पायलटों और एटीसी अधिकारियों से लेकर एयर होस्टेस और दमकल कर्मियों तक विमानन पेशेवरों के डिजिटल अवतार में बदल सकते हैं।

    एक समर्पित ब्रीफिंग ज़ोन विद्यार्थियों के अनुभव को समृद्ध बनाता है, जहां एएआई की पहलों, संचालन और भारतीय विमानन के भविष्य के लिए दृष्टिकोण पर गहन जानकारी पूर्ण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

    इस मंडप का मुख्य आकर्षण लाइव एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) प्रदर्शन है, जो आगंतुकों को वास्तविक समय में हवाई यातायात संचार और नियंत्रण की दुर्लभ झलक दिखाता है। भारत के नागर विमानन क्षेत्र के विकास को गति देने वाले प्रमुख संगठन के रूप में, एएआई नवाचार और उद्देश्य के साथ अग्रणी बना हुआ है

    विश्व स्तरीय हवाई अड्डों के विकास से लेकर हवाई यातायात के प्रबंधन और निर्बाध नेविगेशन और निगरानी सुनिश्चित करने तक एएआई आधुनिक, सुरक्षित और कनेक्टेड भारत के निर्माण में अग्रणी बना हुआ है।

    ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुआ करार

    शुक्रवार को बिहार मंडप में राज्य के उद्योग विभाग एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाॅजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत के बीच ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर एमओयू साइन किया गया l एमओयू साइन करते हुए उद्योग सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने कहा कि इस समझौते से बिहार में स्किल एवं प्रशिक्षित युवाओं में बढ़ोतरी होगी।

    रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। बिहार मंडप के केंदीय कक्ष में लोक गायिका सोनी चौहान ने अपनी गायिकी से वहां आने वाले लोगों को जमकर मनोरंजन किया एवं लोगों को अपनी गायिकी से झूमने पर मजबूर कर दिया।

    दर्शकों को भा रहे आदिवासी एवं सिल्वर आभूषण

    फोकस स्टेट के रूप में शामिल झारखंड मंडप इस वर्ष दर्शकों का खास आकर्षण बना हुआ है, जहां प्रदर्शित आदिवासी एवं सिल्वर आभूषण दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है।

    झारखंड के प्रसिद्ध आदिवासी आभूषण जैसे हसुली, ठेला, पैरी, बंगारी तथा अन्य चांदी एवं धातु के आभूषण अपने अनूठे डिजाइन, पारंपरिक तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं।

    स्टाल संचालिका गीता रानी ने बताया कि विशिष्ट डिजाइन, सांस्कृतिक पहचान और किफायती कीमतों ने झारखंड के आभूषण को दर्शको के बीच तेजी से पसंदीदा बनाया है।

    आज से सरस मेले के सभी स्टालों पर मिलेगी 10 से 20 प्रतिशत की छूट

    हाॅल नंबर आठ, नौ और दस में चल रहे सरस आजीविका मेले में लगी सभी स्टालों से सामान खरीदने पर शनिवार से 10 से 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस मेले में 31 राज्यों की 300 से अधिक महिला शिल्प कलाकार, 150 से अधिक स्टालों पर अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी का प्रदर्शन कर रही हैं।

    शुक्रवार को मेले में पहुंचे 55 हजार से अधिक दर्शक

    मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) से मिली जानकारी के अनुसार इस साल इस मेले शुक्रवार को पहली बार दर्शकों की संख्या ने 50 हजार का आंकड़ा पार किया।

    अधिकारियों ने बताया कि शाम साढ़े पांच बजे तक इस मेले 56,637 लोगों ने भारत मंडपम में प्रवेश किया। समापन की ओर बढ़ते मेले में शनिवार एवं रविवार को यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इस दौरान दर्शक संख्या एक लाख तक पहुंच सकती है।

