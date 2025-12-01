दिल्ली के प्रदूषण ने हत्या आरोपी को दिलाई जमानत, दिल्ली HC से कहा- सांस लेने में है दिक्कत, हो जाता हूं बेहोश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली की बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टीबी की बीमारी से पीड़ित हत्यारोपी मोहम्मद शौकत अली को अंतरिम जमानत दी है।

अदालत ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ डाली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि पूर्व में दी गई राहत का आरोपित ने दुरुपयोग नहीं किया था।

टीबी की बीमारी से पीड़ित आरोपी अली को चार अक्टूबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 23 अक्टूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।

बाद में, उसकी अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर को बढ़ा दी गई थी। उसने याचिका दायर कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहे है और सांस लेने में दिक्कत की वजह से बेहोश भी हो गया था।