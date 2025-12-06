Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो फ्लाइट्स घटाएगी तो हवाई किराया छुएगा आसमान, क्रिसमस-न्यू ईयर में यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    इंडिगो द्वारा उड़ानों की संख्या कम करने और यात्रियों का विश्वास घटने से हवाई किराए में वृद्धि की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यस्त सीजन में म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इंडिगो द्वारा उड़ानों की संख्या कम करने और यात्रियों का विश्वास घटने से हवाई किराए में वृद्धि की आशंका है। फाइल फोटो

    गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। यह तो तय है कि क्रू और फ्लाइट नंबर को बैलेंस करने के लिए इंडिगो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्लाइट की संख्या कम करेगी। यह भी तय है कि इंडिगो का शेड्यूल नॉर्मल होने में कई दिन लगेंगे। अलग-अलग हालात को देखते हुए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर हवाई किराए पर पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्थिति बनी रहेगी। जैसे ही बिज़ी एविएशन सीज़न शुरू होगा, क्रिसमस की छुट्टियां और नया साल करीब आएगा, हवाई किराए की डिमांड सालों में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगी। इससे किराए बढ़ने की संभावना है, खासकर उन जगहों पर जहां इन दिनों सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं।

    डायनैमिक किराए बढ़ेंगे

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो पर पैसेंजर का भरोसा कम हुआ है। दूसरा, इंडिगो अपनी फ्लाइट की संख्या भी कम करेगी। ज़ाहिर है, पैसेंजर दूसरी एयरलाइंस की तरफ जाएंगे। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी, एयरलाइन के डायनैमिक नेचर के आधार पर किराए भी बढ़ेंगे।

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो एविएशन में एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर मार्केट में इसकी मौजूदगी कम होती है, तो दूसरी एयरलाइंस पैसेंजर के लिए कम ऑप्शन का पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब होंगी। इस वजह से, हवाई किराए धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं। अगर इंडिगो अपनी फ़्लाइट्स की संख्या कम भी कर दे, तो भी डायनामिक लॉ के हिसाब से उसके किराए कम होने के बजाय बढ़ेंगे। आखिर में, इसका बोझ यात्रियों पर ही पड़ता है।

    हवाई यात्री बाजार में किसका कितना हिस्सा 

    इंडिगो के पास सबसे बड़ा यात्री बाज़ार हिस्सा है, लगभग 64 प्रतिशत। एयर इंडिया ग्रुप लगभग 27 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। अकासा एयर लगभग पाँच प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। स्पाइसजेट लगभग चार प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है।

     