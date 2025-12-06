इंडिगो फ्लाइट्स घटाएगी तो हवाई किराया छुएगा आसमान, क्रिसमस-न्यू ईयर में यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। यह तो तय है कि क्रू और फ्लाइट नंबर को बैलेंस करने के लिए इंडिगो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्लाइट की संख्या कम करेगी। यह भी तय है कि इंडिगो का शेड्यूल नॉर्मल होने में कई दिन लगेंगे। अलग-अलग हालात को देखते हुए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर हवाई किराए पर पड़ेगा।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्थिति बनी रहेगी। जैसे ही बिज़ी एविएशन सीज़न शुरू होगा, क्रिसमस की छुट्टियां और नया साल करीब आएगा, हवाई किराए की डिमांड सालों में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगी। इससे किराए बढ़ने की संभावना है, खासकर उन जगहों पर जहां इन दिनों सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं।

डायनैमिक किराए बढ़ेंगे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो पर पैसेंजर का भरोसा कम हुआ है। दूसरा, इंडिगो अपनी फ्लाइट की संख्या भी कम करेगी। ज़ाहिर है, पैसेंजर दूसरी एयरलाइंस की तरफ जाएंगे। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी, एयरलाइन के डायनैमिक नेचर के आधार पर किराए भी बढ़ेंगे।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो एविएशन में एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर मार्केट में इसकी मौजूदगी कम होती है, तो दूसरी एयरलाइंस पैसेंजर के लिए कम ऑप्शन का पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब होंगी। इस वजह से, हवाई किराए धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं। अगर इंडिगो अपनी फ़्लाइट्स की संख्या कम भी कर दे, तो भी डायनामिक लॉ के हिसाब से उसके किराए कम होने के बजाय बढ़ेंगे। आखिर में, इसका बोझ यात्रियों पर ही पड़ता है।