    HC की फटकार के बाद इंडिगो का बड़ा कदम, प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये का दिया ट्रैवल वाउचर

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार के बाद इंडिगो ने बड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर देने का फैसला किया है। ...और पढ़ें

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में हजारों उड़ानें रद होने से प्रभावित यात्रियों के जख्मों पर गुरुवार को मरहम लगाने की कोशिश की। इंडिगो ने तीन से पांच दिसंबर तक प्रभावित होने वाले यात्रियों को 10,000 रुपये मूल्य के ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है। यात्री अगले एक वर्ष के भीतर इस वाउचर से इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करा सकते हैं।

    हाई कोर्ट ने इंडिगो को फ्लाइटें रद करने और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें हर्जाना देने का भी आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि यह काम जल्द से जल्द शुरू हो। इस बीच विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उसे आपरेशनल विफलताओं के लिए कड़ी चेतावनी भी दी।

    एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन कर बुलाया गया था और उनसे आपरेशनल विफलताओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। एल्बर्स अपने साथ पूरी कार्ययोजना और हाल में हुई गड़बड़ियों से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए थे। साथ ही डीजीसीए की तरफ से इंडिगो मुख्यालय में तैनात अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है।

    डीजीसीए ने यह फैसला एक दिन पहले किया था। ये अधिकारी कंपनी के संचालन, ग्राहकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों, किराये की वापसी जैसे मामले को देख रहे हैं। ये अधिकारी रोजाना अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजेंगे, जहां उनकी अलग से समीक्षा होगी।

    साथ ही, डीजीसीए के अधिकारी 11 घरेलू हवाई अड्डों (नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोच्चि, लखनऊ, अमृतसर, देहरादून) पर तत्काल निरीक्षण शुरू करेंगे। संबंधित हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित जांच डीजीसीए में संचालन निदेशक को भेजी जाएगी।

    डीजीसीए ने एयरलाइन को उड़ान बहाली प्रयासों, पायलट-केबिन क्रू भर्ती योजनाओं, रिफंड-मुआवजा स्थिति, बैगेज रिटर्न और यात्री सुविधाओं पर विस्तृत डाटा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उधर सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस मुद्दे पर लगातार समीक्षा हो रही है और डीजीसीए को रोजाना सुबह व शाम को अपनी रिपोर्ट पीएमओ भेजनी पड़ रही है।

    इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा- 'हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा अपने ग्राहकों की सेवा की रही है।' रद उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अधिकांश यात्रियों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। यदि बुकिंग ट्रैवल पार्टनर के माध्यम से हुई थी तो प्रभावित ग्राहकों को ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क साधने को कहा गया है।

    प्रवक्ता ने कहा ' इंडिगो खेद के साथ स्वीकार करता है कि तीन , चार और पांच दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ ग्राहक विभिन्न हवाई अड्डों पर कई घंटों तक फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण उनमें से कइयों को गंभीर परेशानी हुई है। हम उन प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपये मूल्य के ट्रैवल वाउचर दे रहे हैं। इन ट्रैवल वाउचर का उपयोग वे अपने अगले 12 महीनों तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट में यात्रा के लिए कर सकते हैं।

    यह मुआवजा मौजूदा सरकारी निर्देशों के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार जिनकी उड़ानें प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर रद कर दी गईं हो तो उन ग्राहकों को 5,000 से 10,000 रुपये का मुआवजा देना होगा।' उधर, एयरलाइन का कहना है कि उसके परिचालन काफी हद तक सामान्य हो गए हैं। वैसे गुरुवार को भी 75 से अधिक उड़ानें रद होने की सूचना है।

