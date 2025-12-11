Language
    दिल्ली की सांस बचाने का 'महाकुंभ', IIT Delhi में देशभर के इनोवेटर्स दिखाएंगे प्रदूषण मारने वाली टेक्नोलॉजी

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    Hero Image

    दिल्ली सरकार इस महीने के अंत में IIT दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण इनोवेशन चैलेंज के तहत एक सार्वजनिक शोकेस का आयोजन करेगी। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। अपने पॉल्यूशन कंट्रोल इनोवेशन चैलेंज को अगले लेवल पर ले जाते हुए, दिल्ली सरकार ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में IIT दिल्ली में कई दिनों के पब्लिक शोकेस और इवैल्यूएशन इवेंट की घोषणा की है। देश भर से चुने हुए पार्टिसिपेंट अपने प्रोटोटाइप और मॉडल दिखाएंगे, जिनका मकसद गाड़ियों और एटमोस्फेरिक पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, जिसमें PM 2.5 और PM 10 शामिल हैं, को कम करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह इवेंट ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली साफ हवा से जुड़े इनोवेटिव आइडिया को खुद देख सके। सरकार ने साफ किया है कि उन सॉल्यूशन को प्रायोरिटी दी जाएगी जो सिर्फ पेपर मॉडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें तुरंत सड़कों, डिपो या पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर लगाया जा सकता है और वे असरदार साबित हो सकते हैं।

    विजेताओं को दो-स्टेज इंसेंटिव मिलेंगे: सफल टेस्टिंग के बाद फील्ड ट्रायल के लिए ₹5 लाख, और एक स्टैंडर्ड लैबोरेटरी से वैलिडेशन और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए सरकारी मंजूरी के बाद ₹50 लाख। उन्होंने कहा कि यह इनोवेशन चैलेंज दिल्ली की लॉन्ग-टर्म क्लीन एयर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक अप्रोच, मॉनिटरिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंटीग्रेट किया गया है। लगभग 300 एंट्री को एवैल्यूएट करने के बाद, चुनी हुई टीमों को कई स्टेज में अपने सॉल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है।

    यह IIT दिल्ली इवेंट एक ओपन-एंडेड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में होगा, जिसमें पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट्स को पिच करेंगे और टेक्निकल सवालों के जवाब देंगे। यह प्रोसेस कई दिनों में तीन से चार राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। ऑडियंस में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्टूडेंट और एल्युमनाई, और आम जनता शामिल होगी।

    एवैल्यूएशन और इंसेंटिव: ITEC साइंटिफिक मेरिट, कॉस्ट, यूटिलिटी, लीगल स्टैंडर्ड और बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन की पोटेंशियल के आधार पर टेक्नोलॉजी को एवैल्यूएट करेगा। चुने गए सॉल्यूशन फील्ड ट्रायल और लैब टेस्टिंग से गुजरेंगे, जिसका खर्च दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी उठाएगी। एवैल्यूएशन प्रोग्राम इंटरनल टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी (ITEC) कंडक्ट करेगी, जिसमें साइंटिस्ट, प्रोफेसर और एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट शामिल होंगे। कमेटी उन टेक्नोलॉजी की पहचान करेगी जो दिल्ली में तुरंत इम्प्लीमेंट करने लायक, सस्ती और प्रैक्टिकल हों।