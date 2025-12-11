दिल्ली की सांस बचाने का 'महाकुंभ', IIT Delhi में देशभर के इनोवेटर्स दिखाएंगे प्रदूषण मारने वाली टेक्नोलॉजी

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। अपने पॉल्यूशन कंट्रोल इनोवेशन चैलेंज को अगले लेवल पर ले जाते हुए, दिल्ली सरकार ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में IIT दिल्ली में कई दिनों के पब्लिक शोकेस और इवैल्यूएशन इवेंट की घोषणा की है। देश भर से चुने हुए पार्टिसिपेंट अपने प्रोटोटाइप और मॉडल दिखाएंगे, जिनका मकसद गाड़ियों और एटमोस्फेरिक पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, जिसमें PM 2.5 और PM 10 शामिल हैं, को कम करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह इवेंट ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली साफ हवा से जुड़े इनोवेटिव आइडिया को खुद देख सके। सरकार ने साफ किया है कि उन सॉल्यूशन को प्रायोरिटी दी जाएगी जो सिर्फ पेपर मॉडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें तुरंत सड़कों, डिपो या पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर लगाया जा सकता है और वे असरदार साबित हो सकते हैं।

विजेताओं को दो-स्टेज इंसेंटिव मिलेंगे: सफल टेस्टिंग के बाद फील्ड ट्रायल के लिए ₹5 लाख, और एक स्टैंडर्ड लैबोरेटरी से वैलिडेशन और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए सरकारी मंजूरी के बाद ₹50 लाख। उन्होंने कहा कि यह इनोवेशन चैलेंज दिल्ली की लॉन्ग-टर्म क्लीन एयर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक अप्रोच, मॉनिटरिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंटीग्रेट किया गया है। लगभग 300 एंट्री को एवैल्यूएट करने के बाद, चुनी हुई टीमों को कई स्टेज में अपने सॉल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया है।

यह IIT दिल्ली इवेंट एक ओपन-एंडेड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में होगा, जिसमें पार्टिसिपेंट एक्सपर्ट्स को पिच करेंगे और टेक्निकल सवालों के जवाब देंगे। यह प्रोसेस कई दिनों में तीन से चार राउंड में कंडक्ट किया जाएगा। ऑडियंस में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्टूडेंट और एल्युमनाई, और आम जनता शामिल होगी।