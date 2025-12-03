Language
    IndiGo की 85% फ्लाइट्स में देरी, देश भर के एयरपोर्ट पर दिख रहा असर; कंपनी ने बताई वजह

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस की 85% उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे पूरे देश के हवाई अड्डों पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। कंपनी ने खराब मौसम और परिचालन संबं ...और पढ़ें

    इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों में हो रही दो घंटे तक की देरी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिगो की अधिकांश उड़ानें एक से दो घंटे की देरी से रवाना हो रही है। दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस ने इसके पीछे की वजह को ऑपरेशनल और एयर ट्रैफिक कंजेशन को बताया है। इंडिगो में इस तरह विलंब पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। लेकिन आज इसका सर्वाधिक असर नजर आ रहा है।

    सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के पास क्रू के सदस्यों का अभाव होना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि आधिकारिक रूप से इंडिगो इससे इनकार करता है। इंडिगो की उड़ानों में विलंब के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की समय सारिणी बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 85 प्रतिशत उड़ानें विलंबित हैं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब पौने घंटा दर्ज किया जा रहा है। उड़ान संख्या 6E6827 मुंबई से दिल्ली सुबह ग्यारह बजे उड़नी थी, लेकिन अब पांच बजे बोर्डिंग शुरू हुई है।

    कंपनी ने जारी किया बयान

    वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने इस पर अपना बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा- तकनीकी समस्याओं, हवाईअड्डे पर भीड़भाड़ और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं सहित विभिन्न कारणों से हमारी कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प या धनवापसी की सुविधा दी जा रही है, जो भी लागू हो। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम अपने मूल्यवान यात्रियों से क्षमा चाहते हैं।

