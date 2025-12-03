IndiGo की 85% फ्लाइट्स में देरी, देश भर के एयरपोर्ट पर दिख रहा असर; कंपनी ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिगो की अधिकांश उड़ानें एक से दो घंटे की देरी से रवाना हो रही है। दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस ने इसके पीछे की वजह को ऑपरेशनल और एयर ट्रैफिक कंजेशन को बताया है। इंडिगो में इस तरह विलंब पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। लेकिन आज इसका सर्वाधिक असर नजर आ रहा है।

सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के पास क्रू के सदस्यों का अभाव होना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि आधिकारिक रूप से इंडिगो इससे इनकार करता है। इंडिगो की उड़ानों में विलंब के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की समय सारिणी बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 85 प्रतिशत उड़ानें विलंबित हैं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब पौने घंटा दर्ज किया जा रहा है। उड़ान संख्या 6E6827 मुंबई से दिल्ली सुबह ग्यारह बजे उड़नी थी, लेकिन अब पांच बजे बोर्डिंग शुरू हुई है।