    दिल्ली MCD उपचुनाव में एक सीट ने सबको चौंकाया, कौन-सी पार्टी है AIFB, जहां नहीं गली BJP-AAP की दाल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं, जबकि आप को 3 सीटें मिलीं। कांग्रेस को एक सीट मिली। ऑल इंडिया फॉरवर ...और पढ़ें

    ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आजादी से पहले 1939 हुई थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को आ गए। इसमें 7 पर बीजेपी तो तीन पर आप ने जीत दर्ज की। वहीं एक सीट कांग्रेस को भी मिली है। लेकिन एक अन्य सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFBने जीत दर्ज की, जिसने सबको चौंका दिया है। AIFB को इस उपचुनाव में 4.85 प्रतिशत वोट हासिल हुए।

    जिस सीट पर एआईएफबी को जीत मिली है, वह है चांदनी महल वार्ड। यहां पर मोहम्मद इमरान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के मुंदसर उस्मान को 4692 वोटों से हरा दिया। यह वही सीट है, जिस पर विवाद होने के बाद आप के दिग्गज नेता शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इनके बेटे आले मोहम्मद मटिया महल सीट से विधायक हैं।

    आजादी से पहले हुई थी AIFB की स्थापना

    इन चुनावों के बीच एआईएफबी की चर्चा बहुत हो रही है। आखिर यह कौन सी पार्टी है, जिसका नाम पहले कभी भी दिल्ली की राजनीति में नहीं सुनी और अचानक इसने एमसीडी के उपचुनाव में सबको चौंका दिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आजादी से पहले 1939 में हुई थी। इसके संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। यह पार्टी वामपंथी पार्टी मानी जाती है और यह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में एक्टिव है।

    बता दें, एमसीडी के 12 सीटों पर पर 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इस बार कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें 26 महिलाएं भी शामिल थीं। बीजेपी ने आठ, जबकि आम आदमी पार्टी ने छह और कांग्रेस ने पांच महिलाओं को टिकट दिया था।

