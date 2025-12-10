दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की पिछले 72 घंटों में 433 फ्लाइट्स कैंसिल, 15 दिसंबर तक फ्री कैंसिलेशन और रीशेड्यूल की सुविधा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में ऑपरेशनल दिक्कत नौवें दिन भी जारी रही, जिससे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इंडिगो ने बुधवार को दिल्ली से 137 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।

इन कैंसिलेशन के साथ, पिछले 72 घंटों में अकेले दिल्ली से कैंसिल हुई इंडिगो की कुल फ्लाइट्स की संख्या 433 हो गई है। हालांकि, बुधवार की फ्लाइट कैंसिलेशन पिछले दो दिनों की तुलना में सबसे कम हैं। डेटा देखें तो, 8 दिसंबर को 143 फ्लाइट्स और 9 दिसंबर को 153 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं।

यह कमी इंडिगो के 10% शेड्यूल में कमी की वजह से हुई है, जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए लागू किया था। इससे फ्लाइट ऑपरेशन में कुछ स्थिरता आई है। बुधवार को, इंडिगो ने देश भर में 422 फ्लाइट्स कैंसिल कीं, जिसमें दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 121 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं।

फ्लाइट में देरी से भी यात्री परेशान हालांकि कैंसिल हुई फ्लाइट्स की संख्या में कमी आई है, लेकिन बुधवार को दिल्ली से रवाना होने वाली फ्लाइट्स में देरी से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अकेले बुधवार को, इंडिगो की 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स 30 मिनट से लेकर ढाई घंटे की देरी से दिल्ली से रवाना हुईं।

शहर अनुमानित देरी (औसत) प्रभावित फ्लाइट्स (अनुमानित) मुंबई 45 मिनट से ढाई घंटे 18 से ज्यादा फ्लाइट्स बेंगलुरु 30 मिनट से डेढ़ घंटे 15 से ज्यादा फ्लाइट्स हैदराबाद 45 मिनट से दो घंटे 15 से ज्यादा फ्लाइट्स चेन्नई 30 मिनट से एक घंटा 8 से ज्यादा फ्लाइट्स अहमदाबाद 45 मिनट 7 से ज्यादा फ्लाइट्स कोलकाता 30 मिनट से डेढ़ घंटे 10 से ज्यादा फ्लाइट्स गोवा 45 मिनट 5 से ज्यादा फ्लाइट्स एयरलाइन ऐप्स और वेबसाइटों के जरिए लोकल यात्रियों को समय पर जानकारी मिलने से एयरपोर्ट्स पर कन्फ्यूजन कम हुआ है। हालांकि, इंटरस्टेट यात्रियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं या जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। अचानक कैंसलेशन होने से उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी एयरलाइंस से दोगुने से ज़्यादा किराए पर टिकट बुक करने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और पैसे का बोझ बढ़ गया है। हालांकि, इंडिगो ने 15 दिसंबर तक फ्री कैंसलेशन और रीशेड्यूल करने का ऐलान करके यात्रियों को राहत दी है। इस ऐलान से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिली है।