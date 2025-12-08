इंडिगो उड़ानों के रद होने का सिलसिला जारी, 108 उड़ानें रद; एयरपोर्ट पर यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानों के रद होने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। आगमन व प्रस्थान की कुल उड़ानों को जोड़ दिया जाए, रविवार मध्य रात्रि से शाम आठ बजे के बीच करीब 108 उड़ानें रद की गई। इनमें 56 उड़ानें प्रस्थान तो 52 उड़ानें आगमन की थी। रद उडनों के मामले में यह तीन दिसंबर के बाद से इंडिगो की सबसे बेहतर स्थिति है।
उधर विलंबित उड़ानों की बात करें प्रस्थान से जुड़ी 89 प्रतिशत उड़ानें विलंब की चपेट में रही। विलंब की औसत अवधि करीब आधा घंटा रही। आगमन में स्थिति प्रस्थान के मुकाबले में काफी बेहतर रही। आगमन में 15 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रही। विलंब का औसत पांच मिनट रहा, जो काफी अच्छी स्थिति है।
प्रस्थान की ऐसी उड़ानें जो विलंबित रहीं, जिनके यात्री अपने स्वजन के साथ एयरपोर्ट पहुंचे, उनके माथे पर विलंबन के दौरान चिंता की लकीरें उभरती रहीं। बेटी को चेन्नई छोड़ने आए आरके पुरम से पहुंचे एक दंपती ने बताया कि उनकी बेटी की उड़ान करीब दो घंटे विलंबित रही।
बेटी ने टर्मिनल के अंदर दाखिल होते ही कहा कि कि आपलोग चले जाएं, उड़ान सही समय पर है। वे निकलने ही वाले थे कि बेटी ने कहा कि उड़ान अब विलंब की भेंट चढ़ चुकी है। प्रस्थान में विलंब होगा। इसके बाद माता पिता तब तक फोरकोर्ट में डटे रहे, जब तक कि उड़ान टेकआफ नहीं हो गया।
