Indigo Crisis पर दिल्ली HC में PIL दायर, डीजीसीए पर जांच बैठाने और यात्रियों को चार गुना मुआवजे देने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगो गड़बड़ी के लिए डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के खिलाफ जांच और फ्लाइट रद होने के कारण एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को चार गुना मुआवजा देने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सेंटर फाॅर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ सुनवाई करेगी।

याचिका में कहा गया कि इंडिगो द्वारा संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों का पालन न करने के कारण देशभर में एविएशन संकट पैदा हुआ और पांच हजार से ज्यादा उड़ानें रद हुईं। एयरलाइन की इस गड़बड़ी के कारण यात्री प्रमुख एयरपोर्ट पर फंसे रहे और उन्हें खराब खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में एयरलाइन द्वारा रिफंड में देरी और सरकार तय सीमा के बावजूद हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतें मिलीं।