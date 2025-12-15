Language
    इंडिगो संकट के बाद अब कोहरे ने रोकी उड़ान, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से धर्मशाला और दिल्ली जाने वाली दो Flights रद

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के संचालन संकट के बाद, कोहरे ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। सोमवार को धुंध के कारण दो उड़ानें रद कर दी गईं। इंडिगो क ...और पढ़ें

    दृश्यता कम होने से उड़ानों का सुरक्षित संचालन में आई दिक्कत।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के हालिया संचालन संकट के बाद अब मौसम ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। सोमवार को धुंध के कारण एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दो उड़ानें प्रभावित हुईं, जिन्हें सुरक्षा कारणों से रद करना पड़ा।

    एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, कोहरे के चलते इंडिगो की उड़ान संख्या 6E7721 चंडीगढ़ से धर्मशाला और 6E760 चंडीगढ़ से दिल्ली को रद किया गया। सोमवार को आसमान में दृश्यता कम हो गई थी, जिससे इन उड़ानों का सुरक्षित संचालन संभव नहीं हो पाया।

    हालांकि कई अन्य उड़ानों का संचालन सामान्य बताया गया है, लेकिन मौसम की इस अचानक बदली स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कोहरे की वजह से हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी एअरलाइंस से उड़ान की स्थिति की जानकारी जरूर लें। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक सुबह और देर रात को धुंध और कोहरे की संभावना जताई है।