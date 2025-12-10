इंडिगो संकट से दिल्ली के कारोबार को 1000 करोड़ का झटका, होटलों की बुकिंग में आई भारी कमी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगोएयरलाइंस की रोजाना हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण दिल्ली के उद्योग, व्यापार एवं पर्यटन सेक्टर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली के व्यापार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का झटका दिया है। इससे, उद्योग, पर्यटन, प्रदर्शनी सेक्टर पर विपरीत असर पड़ा है। होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट व रिसोर्ट आदि की हजारों बुकिंग अब तक निरस्त हो चुकी है।
एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की लगभग चार हजार से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। कारोबारी संगठनों के फेडरेशन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अनुसार, अकेले इंडिगो फ्लाइट मामले से दिल्ली के बाजार व उद्योग को अब तक एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का झटका लग चुका है।
सीटीआई के चेयरमैन बृजेशगोयल के अनुसार, रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जिनमें से लगभग 50 हजार व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरों के कारण व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई है और दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। उनके अनुसार, पिछले 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में फुटफॉल 25 प्रतिशत तक कम हो गया है।
पिछला पूरा सप्ताह न सिर्फ इंडिगो के लिए भयावह साबित हुआ है, बल्कि हजारों पर्यटकों और व्यापारियों की खुशियों को गुस्से और गम में बदल दिया है। पिछले 10 दिनों से प्रगति मैदान और आनंद मंडपम में ऑटोमोबाइल, हैंडलूम, टेक्सटाइल, होगफर्निशिंग, ऑटोपार्ट्स आदि की बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई हैं, जिसमें दिल्ली के बाहर से हजारों व्यापारियों और पर्यटकों के आने का अनुमान था, लेकिन इंडिगोएयरलाइंस की परेशानी के कारण हजारों लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई।
दिल्ली में यह मौसम पर्यटन का होता है, जो कि मध्य जनवरी तक चलता है लेकिन, इंडिगो के ताजा घटनाक्रम के कारण क्रिसमस, न्यू-ईयर को लेकर हुई बुकिंग पर भी इसका असर पड़ने लगा है।
बृजेशगोयल ने बताया कि इंडिगोकेइस घटनाक्रम के कारण दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और प्रदर्शनी आदि क्षेत्रों में 1,000 करोड़ के व्यापार के नुकसान का अनुमान है, पर्यटकों के होटल, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए ट्यूरिस्ट वाहन, गाइड, रेस्तरां आदि पहले से बुकिंग किए हुए थे, इसके अलावा डेस्टिनेशनवेडिंग जैसे आयोजनों में भी भारी नुकसान हुआ है। जहां मेहमान ही नहीं कुछ मामलों में दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, रिसोर्ट आदि की बुकिंग में भी भारी कमी आई है।
