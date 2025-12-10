इंडिगो संकट से दिल्ली के कारोबार को 1000 करोड़ का झटका, होटलों की बुकिंग में आई भारी कमी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिगोएयरलाइंस की रोजाना हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण दिल्ली के उद्योग, व्यापार एवं पर्यटन सेक्टर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली के व्यापार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का झटका दिया है। इससे, उद्योग, पर्यटन, प्रदर्शनी सेक्टर पर विपरीत असर पड़ा है। होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट व रिसोर्ट आदि की हजारों बुकिंग अब तक निरस्त हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की लगभग चार हजार से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। कारोबारी संगठनों के फेडरेशन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अनुसार, अकेले इंडिगो फ्लाइट मामले से दिल्ली के बाजार व उद्योग को अब तक एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का झटका लग चुका है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेशगोयल के अनुसार, रोजाना दिल्ली एयरपोर्ट से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जिनमें से लगभग 50 हजार व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरों के कारण व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई है और दिल्ली के बाजारों में भी बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। उनके अनुसार, पिछले 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में फुटफॉल 25 प्रतिशत तक कम हो गया है।