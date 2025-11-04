विश्व विजेता बनकर लौटीं ‘क्रिकेट की शेरनियां’, दिल्ली एयरपोर्ट पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे मुंबई से नई दिल्ली पहुंचीं।

आईजीआई एयरपोर्ट के जनरल एविएशन टर्मिनल पर खिलाड़ियों के कदम रखते ही माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशंसकों ने अपने चहेते खिलाड़ियों का फूलमालाओं और उत्साहभरे नारों से स्वागत किया।

लोगों में टीम के साथ तस्वीर खिंचवाने और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने की होड़ सी लगी रही। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खिलाड़ियों के टर्मिनल से बाहर निकलते ही उन्हें विशेष बस में बैठाया गया, जबकि टीम की एक सदस्य निजी वाहन से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई।