DDCA की अपने पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, पूर्व क्रिकेटर आशु दानी और सुरेंद्र खन्ना को किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi and District Cricket Association (DDCA) ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अनधिकृत या विवादास्पद क्रिकेट गतिविधियों से जुड़ाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघ ने पूर्व क्रिकेटर और जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष रहे आशु दानी को उनके पद से हटा दिया है। वहीं, पूर्व भारतीय विकेटकीपर व क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य सुरेंद्र खन्ना को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।

डीडीसीए की यह कार्रवाई विवादस्पद इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (आईएचपीएल) टूर्नामेंट में दोनों के शामिल होने के आरोपों के बाद सामने आई है। यह टूर्नामेंट जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रिस गेल और प्रवीण कुमार जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हालांकि यह लीग अचानक तब विवादों में आ गई, जब आयोजक कथित तौर पर भुगतान किए बिना स्थल छोड़कर फरार हो गए, जिससे कई खिलाड़ी होटल में फंसे रह गए और उनका भुगतान लंबित रह गया। सूत्रों के मुताबिक आशु दानी को आईएचपीएल का अध्यक्ष और सुरेंद्र खन्ना को मेंटोर की भूमिका दी गई थी। डीडीसीए ने दानी से पहले इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया।