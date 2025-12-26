India Gate Protest: छह आरोपितों को मिली जमानत, माओवादी कमांडर के समर्थन में लगे थे नारे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कर्तव्य पथ पर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार छह प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपितों पर मारे गए माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने इलाकिया, आयशा वफिया, रवजोत कौर, गुरकीरत कौर, अविनाश सत्यपथी और क्रांति को जमानत दे दी। यह विरोध प्रदर्शन 23 नवंबर को इंडिया गेट पर हुआ था और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर हिडमा के समर्थन में नारे लगाने और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।