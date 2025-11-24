Language
    India Gate Protest: 'मादवी हिडमा अमर रहे' के लगे नारे, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारी

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    दिल्ली के इंडिया गेट पर माओवादी कमांडर मादवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों ने 'मादवी हिडमा अमर रहे' जैसे नारे लगाए थे। मादवी हिडमा, नक्सलियों का 'पोस्टर बॉय' माना जाता है और कई हमलों में शामिल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। India Gate Protest राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार में लिया गया है। पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारियों के हाथ में कुख्यात माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर देखे गए। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने 'मादवी हिडमा अमर रहे' जैसे नारे लगाए। मादवी हिडमा आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारा गया था।

     

    इसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    पुलिस पर किया पेपर स्प्रे

    एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो कुछ लोगों ने अचानक पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौजूद कर्मियों की आंखों और चेहरे पर गंभीर जलन हुई। घायलों को तत्काल आरएमएल अस्पताल भेजा गया।