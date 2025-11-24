India Gate Protest: 'मादवी हिडमा अमर रहे' के लगे नारे, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। India Gate Protest राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार में लिया गया है। पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शकारियों के हाथ में कुख्यात माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर देखे गए। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने 'मादवी हिडमा अमर रहे' जैसे नारे लगाए। मादवी हिडमा आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारा गया था।