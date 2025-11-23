Language
    बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर छिड़का पेपर स्प्रे, कई पुलिसकर्मी घायल

    By Lokesh PandatEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:53 PM (IST)

    Delhi Pollution इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है। घटना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    Hero Image

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते लोग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Pollution दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा वहां से हटाए जाने जाने की कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे (चिली स्प्रे) कर दिया। इससे तीन–चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के निकट एकत्र हुए थे और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग सी-हेक्सागन क्षेत्र में घुस गए और आवाजाही रोकने लगे। पुलिस ने उन्हें बार-बार समझाया कि उनके बैठने से पीछे एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी फंस गए हैं, जिन्हें तुरंत गुजरने की जरूरत है, लेकिन प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए।

    हटाने गई पुलिस पर किया पेपर स्प्रे 

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो कुछ लोगों ने अचानक पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौजूद कर्मियों की आंखों और चेहरे पर गंभीर जलन हुई। घायलों को तत्काल आरएमएल अस्पताल भेजा गया।

    नई दिल्ली जिला के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि यह पहली बार है जब भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों पर इस तरह का हमला बेहद असामान्य और चिंताजनक है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    सख्त कार्रवाई का आश्वासन

    घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सी-हेक्सागन क्षेत्र से हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी हरकतें न सिर्फ आपात सेवाओं में बाधा डालती हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।